Il Chianti Classico protagonista al Politeama

Quale stagione è meglio dell’autunno per parlare di vino e per degustarlo? Al Teatro Politeama di Poggibonsi torna il Teatro Gourmet con un appuntamento molto particolare, dedicato al vino simbolo della nostra regione, il Chianti Classico.

Giovedì primo ottobre, alle ore 21, il pubblico sarà accompagnato, in senso figurato, sulle dolci colline del Chianti Classico grazie allo spettacolo “Dal Millesettecentosedici” con protagonisti il giornalista e critico enogastronomico Leonardo Romanelli e l’attore Dimitri Frosali, e la musica dal vivo di Antonio Scaramuzzino alla chitarra.

Il 1716 è infatti l’anno in cui vennero definiti i confini della zona di produzione del Chianti Classico. Da allora sono passati più di tre secoli che Romanelli ripercorrerà fino ad arrivare ai nostri giorni.

La serata inizia alle 21 al Caffè del Teatro con un brindisi in onore di Giulio Gambelli, il winemaker poggibonsese che dal dopoguerra agli anni Duemila ha rivoluzionato il volto del vino toscano. Per l’occasione saranno offerti i vini della Tenuta di Bibbiano, una delle prime aziende in cui lavorò il “Maestro del Sangiovese”.

Alle 21.30, pubblico e attori si sposteranno in Sala Set dove nel corso dello spettacolo si terrà una degustazione in collaborazione con il Consorzio del Chianti Classico. I partecipanti si troveranno a conoscere le tre diverse tipologie tradizionali in cui si articola il Chianti Classico, ossia la Bottiglia d’Annata (12 mesi, 80-100% Sangiovese), la Riserva (24 mesi, 80-100% Sangiovese), la Gran Selezione (30 mesi, 90-100% Sangiovese).

Il profondo legame tra vino, storia e cultura trova un’espressione inedita e coinvolgente nell’evento “Dal Millesettecentosedici”, la degustazione-spettacolo ideata e condotta dal noto giornalista e critico enogastronomico Leonardo Romanelli. Promosso dal Consorzio Vino Chianti Classico, questo originale format teatrale celebra gli oltre tre secoli della denominazione accorpando in un’unica esperienza l’analisi sensoriale del Gallo Nero, la recitazione di testi letterari e la musica dal vivo. Il titolo evoca direttamente l’anno del celebre bando di Cosimo III de’ Medici, l’atto storico che per la prima volta delimitò i confini di produzione di questo territorio vinicolo conosciuto in tutto il mondo.

Durante l’evento, che si sviluppa solitamente nell’arco di circa un’ora, gli spettatori partecipano a un vero e proprio viaggio nel tempo scandito dall’assaggio guidato di quattro calici di Chianti Classico, ognuno scelto per rappresentare un preciso secolo dal Settecento fino ai giorni nostri. Tra un sorso e l’altro, la narrazione si arricchisce grazie all’attore Dimitri Frosali, che dà voce a testi e riflessioni di grandi letterati che spaziano storicamente da William Shakespeare a Pier Paolo Pasolini. Ad accompagnare la recitazione e l’evoluzione dei profumi nel bicchiere intervengono le arie musicali suonate dal vivo dalla chitarra di Antonio Scaramuzzino, in un repertorio poliedrico che unisce le melodie classiche di Wolfgang Amadeus Mozart alle suggestioni rock dei Pink Floyd.

La degustazione è compresa nel prezzo del biglietto, tranne che per gli under 18.

Lo spettacolo fa parte del cartellone trasversale Discipline(s) finanziato con il contributo del Fondo Spettacolo dal Vivo del Ministero della Cultura.

Info e biglietti su www.politeama.eu