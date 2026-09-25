Accademia Chigiana, 20 borse di studio ai giovani talenti

L’Accademia Musicale Chigiana di Siena, in collaborazione con Mediocredito Centrale e BdM Banca, annuncia l’assegnazione delle 20 borse di studio dedicate ai giovani talenti musicali del Mezzogiorno d’Italia, nell’ambito della terza edizione del progetto “Talenti Musicali del Mezzogiorno d’Italia”.

L’iniziativa consolida il legame tra la storica istituzione senese e le due banche del Gruppo Mediocredito Centrale, con l’obiettivo di sostenere e valorizzare l’eccellenza musicale emergente delle regioni del Mezzogiorno d’Italia. Le borse di studio premiano giovani allieve e allievi che hanno frequentato i corsi estivi di alto perfezionamento della Chigiana Summer Academy 2026, e sono state assegnate sulla base del merito e della qualità artistica, attraverso le valutazioni espresse dai docenti dei Corsi e dalla Direzione Artistica dell’Accademia. Ciascuna borsa ha un valore di 1.500 euro.

Le procedure per l’individuazione dei venti beneficiari si sono concluse al termine del Chigiana International Festival & Summer Academy 2026 “Isole”. I giovani a cui sono state assegnate le venti borse di studio provengono da sette regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Particolarmente significativa è la varietà dei percorsi formativi rappresentati: il riconoscimento è stato assegnato ad allieve e allievi impegnati in un ampio spettro di discipline, dai corsi di strumento al canto, dalla composizione alla direzione di coro, dalla prassi esecutiva storicamente informata alle nuove tecnologie musicali. Un quadro, questo, che restituisce la ricchezza e la pluralità delle competenze presenti tra i giovani talenti del Mezzogiorno. Gli allievi si sono distinti nei diversi Corsi, tenuti da Maestri di fama internazionale come Patrick Gallois (flauto), Sara Mingardo (canto barocco), Salvatore Sciarrino (composizione), Eliot Fisk (chitarra), Alessandro Carbonare (clarinetto), David Geringas (violoncello), Christian Schmitt (oboe), Lorenzo Donati (direzione di coro), Elisa Citterio (prassi esecutiva su violino e viola), William Matteuzzi (canto), Lilya Zilberstein (pianoforte), Simone Fontanelli (composizione per strumenti antichi), Antonio Caggiano (percussioni) e Alvise Vidolin (live electronics – sound and music computing).

Di seguito l’elenco delle allieve e degli allievi a cui è stata assegnata la borsa di studio, suddiviso per regione di residenza:

ABRUZZO

Fulvio Ferrara (Chieti, CH) – Flauto, M° Patrick Gallois;

Isabella De Massis (Montesilvano, PE) – Canto Barocco, M° Sara Mingardo.

BASILICATA

Nicola Di Lascio (Lagonegro, PZ) – Composizione, M° Salvatore Sciarrino.

CALABRIA

Agostino De Leo (Catanzaro, CZ) – Chitarra, M° Eliot Fisk;

Luca Tonolli (Crotone, KR) – Clarinetto, M° Alessandro Carbonare.

CAMPANIA

Alessandro De Feo (Atripalda, AV) – Violoncello, M° David Geringas;

Luca Marra (Napoli, NA) – Clarinetto, M° Alessandro Carbonare;

Maria Apuzzo (Napoli, NA) – Clarinetto, M° Alessandro Carbonare;

Salvatore Ruggiero (Napoli, NA) – Oboe, M° Christian Schmitt;

Luigi Visco (Napoli, NA) – Violoncello, M° David Geringas.

PUGLIA

Monica Rossetti (Taranto, TA) – Direzione di coro, M° Lorenzo Donati;

Giuseppe Grieco (Foggia, FG) – Prassi esecutiva su violino e viola, M° Elisa Citterio;

Stefano Roberto Moyses Colucci (Bari, BA) – Canto, M° William Matteuzzi.

SARDEGNA

Silvia Congia (Cagliari, CA) – Prassi esecutiva su violino e viola, M° Elisa Citterio;

Elena Pirisi (Sassari, SS) – Pianoforte, M° Lilya Zilberstein.

SICILIA

Giuseppe Di Giunta (Caltagirone, CT) – Composizione per strumenti antichi, M° Simone Fontanelli;

Giuliano Guglielmino (Catania, CT) – Oboe, M° Christian Schmitt;

Salvatore Mario Marino (Catania, CT) – Percussioni, M° Antonio Caggiano;

Vincenzo Pitingaro (Cefalù, PA) – Live Electronics – Sound and Music Computing, M° Alvise Vidolin;

Davide Amedeo Traina (Palermo, PA) – Percussioni, M° Antonio Caggiano.

Con la terza edizione della partnership tra l’Accademia, MCC e BdM, salgono a 50 i giovani talenti musicali del Mezzogiorno che, dal 2024 a oggi, hanno ricevuto una borsa di studio per il proprio percorso di alta formazione alla Chigiana. Un risultato che conferma la continuità e la crescente riconoscibilità dell’iniziativa, che offre ai giovani musicisti provenienti dal Sud del Paese un’opportunità concreta di accesso a un’esperienza formativa d’eccellenza, in un contesto internazionale di altissimo livello.

«La terza edizione delle borse di studio “Talenti Musicali del Mezzogiorno d’Italia” conferma il valore di un progetto pienamente coerente con la nostra missione – ha dichiarato Nicola Sani, Direttore Artistico dell’Accademia Musicale Chigiana. – Investire sui giovani talenti significa offrire loro non soltanto un sostegno concreto, ma la possibilità di vivere un’esperienza formativa capace di incidere sulla loro crescita artistica e umana. Il confronto con grandi Maestri e con una comunità internazionale di giovani musicisti e la possibilità di esibirsi nel Chigiana International Festival accanto ai Maestri stessi e a colleghi provenienti da ogni parte del mondo, rappresentano un’esperienza professionale e umana senza paragoni, immersa nello splendido scenario di Siena: un passaggio decisivo nella costruzione della propria identità e del proprio futuro professionale».

«Questo progetto testimonia l’impegno dell’Accademia Chigiana per la parità di accesso all’alto perfezionamento musicale: un valore per noi irrinunciabile – prosegue Nicola Sani – perché il talento e il merito non conoscono confini geografici o condizioni di partenza e a ogni giovane deve essere garantita la possibilità di coltivarli al più alto livello. In questo senso l’iniziativa si configura come unica nel panorama nazionale, offrendo ai giovani musicisti del Mezzogiorno un sostegno reale nel momento più delicato del loro percorso, quello dell’avvio alla carriera.

Il risalto dato a questi straordinari giovani talenti mette in luce, del resto, la vitalità di una scuola musicale italiana che è ancora oggi estremamente viva e presente, capace di formare interpreti e creatori di altissimo livello. È una scuola che merita di essere sostenuta con strumenti adeguati, per offrire ai giovani musicisti le risorse necessarie a coltivare il proprio talento, spesso a fronte di grandi sacrifici, loro e delle loro famiglie. Iniziative come questa vogliono essere una risposta concreta a tale esigenza.

Un ringraziamento profondo va a Mediocredito Centrale e BdM Banca, che con lungimiranza e sensibilità hanno creduto in questo progetto e lo hanno sostenuto con continuità in questi tre anni, condividendone pienamente lo spirito e le finalità. È grazie a questa collaborazione che è stato possibile costruire un percorso fondato sul merito, sull’eccellenza e sulla valorizzazione delle nuove generazioni. Guardiamo con grande fiducia agli sviluppi futuri di questa iniziativa – conclude Sani – nella convinzione che possa crescere ancora e consolidarsi negli anni, a beneficio di un numero sempre maggiore di giovani talenti e della vitalità culturale del nostro Paese».

«Anche quest’anno abbiamo sostenuto questa splendida iniziativa confermando il nostro impegno a favore dei giovani talenti del Sud Italia, della cultura e dell’arte. I venti borsisti selezionati in questa edizione rappresentano un panorama musicale ricco e diversificato, che spazia dagli strumenti al canto, dalla composizione alle discipline più innovative – ha commentato Giorgio Toschi, Presidente di Mediocredito Centrale. – Attraverso queste iniziative, vogliamo investire nelle aspirazioni e nelle passioni delle nuove generazioni per contribuire concretamente alla crescita culturale e sociale del Paese attraverso la valorizzazione delle nostre eccellenze».

«Questi venti giovani musicisti rappresentano un Mezzogiorno capace di esprimere appieno il proprio potenziale in ambiti diversi e complementari della formazione musicale. La presenza di talenti provenienti da quasi tutte le regioni del Sud conferma la vitalità culturale di questi territori e l’importanza di continuare a investire nelle loro passioni e nel loro futuro – ha dichiarato Pasquale Casillo, Presidente di BdM Banca. – Per il terzo anno consecutivo siamo al fianco di queste ragazze e questi ragazzi, con la convinzione che valorizzarne le capacità significhi investire nel futuro del Meridione, terra a cui siamo particolarmente legati».

Tutte le informazioni relative ai corsi di alta formazione della Chigiana Summer Academy 2026, sono disponibili sul sito dell’Accademia Chigiana al seguente link: