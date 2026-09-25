Bright-Night 2026: alla Stranieri lingue, laboratori e caccia al tesoro

E’ tutto pronto per dare il via alla Bright-Night dell’Università per Stranieri di Siena, più che una notte una lunghissima giornata dedicata alla scoperta della ricerca dell’ateneo nelle sue varie realizzazioni.

Si inizia domani, venerdì 25 settembre, dalle 9 alle 14, nella sede di piazza Carlo Rosselli, dove docenti ed esperti linguistici offriranno attività educative, culturali e divertenti, a persone di tutte le età, che verranno invitate ad imparare nuove lingue e culture o a migliorare quelle che già conoscono nelle 16 lingue straniere insegnate nell’ateneo (arabo, catalano, cinese, coreano, francese, giapponese, inglese, neogreco, portoghese, russo, ucraino, spagnolo, swahili, tedesco, turco, vietnamita). Tra le novità, le performance di danza tradizionale giapponese, Capoeira, K-pop e flamenco (dalle 11.10 alle 12).

Il viaggio prosegue nel pomeriggio, a partire dalle 16, quando numerose attività porteranno alla scoperta dello spazio tra la stazione ferroviaria e porta Camollia, seguendo il filo conduttore dell’accoglienza, multiculturalismo e multilinguismo: accanto a una visita guidata a un tratto dei bottini, si affiancano due percorsi guidati che da porta Camollia portano al centro storico, uno seguendo le tracce dantesche, l’altro il panorama linguistico della città. Una caccia al tesoro per bambini e famiglie farà leggere con occhi nuovi il tratto compreso tra Piazza Carlo Rosselli e porta Camollia.

Due approfondimenti storico-culturali saranno dedicati alla colonna del Portogallo (accanto a Piazza Amendola) e all’Antiporto, raccontandone le vicende storiche, costruttive, artistiche.

Nel centro commerciale Porta Siena prenderanno vita due laboratori, uno di lingua inglese, l’altro che simulerà le varie fasi dello scavo archeologico, pensato anche per i bambini .

Il percorso terminerà alla stazione, dove nei quattro vagoni del treno storico saranno allestiti altrettanti laboratori, dalle lingue del Palio, alla lettura e riscrittura civica, dalla comunicazione italiano-cinese in ambito sanitario a un grande reading sul tema del viaggio. Dalle 17.30 sarà possibile andare in giro per il mondo con i testi di Primo Levi, Ahmet Haşim, Jack Kerouac, Edoarda Masi, al-Muqaddasi, le Mille e una Notte, Açelya Yönaç, Shahram Khorsavi, Fabrizio De André, Claude Lévi-Strauss, Kawabata Yasunari, Natsume Sōseki, Abbi Hauraki – Taranaki, Hone Tuwhare Toroa e Apirana Taylor.

Allegato: foto del treno storico Centoporte