Pienza, lotta all’evasione fiscale: il Comune recupera oltre 195mila euro

Entra nel vivo l’applicazione del nuovo Regolamento comunale per il contrasto all’evasione e all’elusione fiscale a Pienza, e arrivano i primi, significativi risultati numerici. A tracciare il bilancio è direttamente il Sindaco, Manolo Garosi, che quantifica in 195.049,00 euro la cifra complessiva intercettata e avviata al recupero attraverso una serie di controlli mirati sul territorio.

Gli accertamenti degli uffici comunali hanno riscontrato il mancato pagamento di tributi locali fondamentali ( nello specifico Imu, Tari e imposta di soggiorno) da parte di cinque attività economiche locali, tutte riconducibili ai settori delle strutture ricettive e della somministrazione di alimenti e bevande. L’attivazione delle procedure previste dal regolamento non ha portato, al momento, a provvedimenti drastici: non si è registrata alcuna revoca delle licenze, poiché l’obiettivo dell’amministrazione è favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie senza penalizzare la continuità aziendale e i posti di lavoro.

La risposta delle imprese coinvolte ha permesso di muovere rapidamente i primi flussi finanziari verso le casse pubbliche. Una parte del dovuto è stata saldata immediatamente, traducendosi in un incasso immediato di 39.422,00 euro. Per la quota restante, i contribuenti hanno invece attivato le pratiche per la dilazione del debito. In base ai piani di ammortamento approvati, il Comune beneficerà di un introito mensile costante di 5.302,00 euro a partire da giugno 2026.

“Questo regolamento nasce da un principio di equità sociale e rispetto verso la stragrande maggioranza dei cittadini e degli imprenditori di Pienza che versano le tasse con puntualità” – ha dichiarato il Sindaco Manolo Garosi – “Recuperare queste risorse significa garantire servizi migliori e alleggerire, in prospettiva, il carico fiscale su chi ha sempre fatto il proprio dovere. Pienza resta una terra accogliente per fare impresa, ma la legalità e la contribuzione ai servizi comunitari restano requisiti non negoziabili. I dati dimostrano che lo strumento funziona e stimola il ravvedimento operoso senza distruggere il tessuto produttivo”.

Il primo cittadino tiene inoltre a sottolineare come il raggiungimento di questo traguardo sia il frutto di una complessa e rigorosa macchina amministrativa: “Dietro a questi numeri c’è un lavoro immenso e silenzioso di analisi e incrocio dati. Per questo voglio esprimere un profondo e sentito ringraziamento all’area finanziaria, all’ufficio tributi e al Segretario comunale per l’enorme professionalità e l’impegno profuso nella stesura del regolamento e nella successiva fase di controllo. Il loro lavoro è fondamentale per garantire trasparenza e giustizia fiscale a tutta la nostra comunità”.