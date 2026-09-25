Via Francigena, nasce “Colle accoglie i pellegrini”

Dai menu alle degustazioni pensate per chi è in cammino fino alla possibilità di riempire la borraccia, lasciare lo zaino o ricaricare il telefono. Sono queste alcune delle proposte di “Colle accoglie i pellegrini”, il nuovo progetto promosso dal Comune di Colle di Val d’Elsa per costruire una rete diffusa di accoglienza e servizi lungo la Via Francigena. Ad oggi sono dodici le attività che hanno aderito all’iniziativa tra ristoranti, esercizi commerciali, strutture ricettive e attività artigianali. Il progetto sarà presentato ufficialmente sabato 17 ottobre alle ore 16 nel Saloncino del Teatro del Popolo, durante il Forum “Territori in Cammino” organizzato nell’ambito di V.I.A. – Vivere, Incontrare, Assaporare, il festival dedicato alla Via Francigena in programma a Colle di Val d’Elsa dal 16 al 18 ottobre 2026. L’obiettivo è fare della Francigena non soltanto un itinerario che attraversa Colle, ma un’occasione per mettere in relazione chi è in cammino con la città, le sue attività e le persone che la vivono.

Dodici attività aderenti. Le prime adesioni raccontano già la varietà delle attenzioni che la città intende riservare a pellegrini e camminatori. Bel Mi Colle proporrà la ‘Degustazione del pellegrino’ con assaggi scelti in base alla stagionalità e la “Gota cotta di Colle”, affiancata da uno sconto del 10 per cento. La Locanda di Berto e Giangio proporrà un menu del pellegrino, il riempimento delle borracce, il timbro, uno sconto dedicato e la possibilità di ricaricare il telefono. Bis Osteria proporrà, esclusivamente a pranzo, un menu da 35 euro, insieme al riempimento delle borracce e alla ricarica dei dispositivi. Il Forno Campo di Pane accompagnerà il cammino con la schiacciata del pellegrino e il grissino da cammino, mentre Clic & Chic applicherà uno sconto del 15 per cento su tutti gli occhiali da sole. Il Ristorante Le Grazie, oltre al menu del pellegrino, offrirà uno sconto del 15 per cento sul menu alla carta, riempimento delle borracce, ricarica del telefono, uso della toilette, deposito dello zaino, Wi-Fi gratuito, indicazioni sul percorso e, quando disponibili, mappe, oltre a cerotti e disinfettanti durante gli orari di apertura. Palazzo San Lorenzo offrirà il riempimento delle borracce, il deposito dello zaino e la ricarica del telefono; servizi ai quali il Relais della Rovere aggiungerà anche la possibilità di utilizzare i bagni. Alimentari Sandra Caselli proporrà prodotti tipici e il “sacchetto del pellegrino”, mentre il Villino degli Angeli riserverà ai viandanti uno sconto del 20 per cento. Gimmy Gio, infine, presenterà due menu del pellegrino al prezzo di 20 euro: il primo composto da primo piatto, secondo piatto e acqua; il secondo da antipasto, pizza e bevanda in lattina. Infine, Il Forno Pellegrino proporrà il panino del pellegrino, il cestino e il menù del pellegrino.

“Vogliamo che chi arriva a Colle percorrendo la Via Francigena – dichiara Carlotta Lettieri, assessora al turismo e alla promozione del territorio del Comune di Colle di Val d’Elsa – percepisca di entrare in una città organizzata per accoglierlo. Non soltanto attraverso i servizi turistici, ma grazie ai negozi, ai bar, ai ristoranti, alle botteghe, alle strutture ricettive e alle persone che ogni giorno vivono e animano la città. Piccole attenzioni, messe in rete, possono fare la differenza e trasformare una tappa del cammino in un’esperienza e, magari, un semplice passaggio in una sosta. “Colle accoglie i pellegrini” nasce proprio con questa idea: fare dell’accoglienza un progetto condiviso e un tratto distintivo della nostra città lungo la Via Francigena. Abbiamo già inviato una comunicazione a tutte le attività del territorio, ma ci piacerebbe che questa rete crescesse sempre di più, arricchendosi di nuove idee e proposte. Per questo rinnovo l’invito a tutti gli operatori a partecipare, anche a chi non avesse ancora avuto modo di leggere la nostra comunicazione. Non servono grandi iniziative: basta anche un piccolo servizio, un’attenzione particolare o un’idea originale per contribuire a rendere Colle una città sempre più accogliente. Il progetto è aperto e vogliamo costruirlo insieme a chi ogni giorno contribuisce a rendere viva la nostra città”.

Il marchio. Le attività aderenti saranno riconoscibili attraverso una vetrofania dedicata e saranno inserite in una mappa online, che consentirà ai pellegrini di individuare facilmente i servizi e le proposte disponibili. La rete sarà inoltre valorizzata attraverso i canali di comunicazione turistica della città. “Colle accoglie i pellegrini” non nasce quindi come una semplice iniziativa commerciale o come la somma di singole offerte, ma come un modello di accoglienza diffusa: una città che si organizza per invitare chi percorre la Via a fermarsi, conoscere Colle di Val d’Elsa, incontrarne la comunità e scoprirne i prodotti, le attività e le tradizioni. Il progetto si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione della Via Francigena portato avanti dal Comune e guarda anche al 2028, quando Colle di Val d’Elsa ospiterà l’Assemblea europea delle Vie Francigene.