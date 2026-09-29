Siena, al via “Storia e storie a Palazzo”: cinque visite guidate

“Storia e storie a Palazzo”: al via il nuovo ciclo di visite guidate, rivolte a tutta la cittadinanza, pensato per conoscere o ritrovare, con uno sguardo nuovo, angoli, personaggi e vicende che hanno contribuito a costruire l’identità di Siena. Un’occasione per approfondire la storia della città e condividere insieme la curiosità e il piacere di scoprirla attraverso storie, luoghi e protagonisti.

Si comincia sabato 3 ottobre, dalle ore 11 con la visita dal titolo “Tiranni e libertà: Siena al tempo di Pandolfo Petrucci”. La visita propone un approfondimento sulla Siena tra la fine del Quattrocento e i primi anni del Cinquecento, con particolare attenzione alla figura di Pandolfo Petrucci e al suo ruolo nella vita politica della città. Attraverso i luoghi e le vicende di questo periodo, si ripercorreranno i cambiamenti istituzionali e politici che interessarono Siena e il rapporto tra il potere della signoria e le tradizioni di autonomia della Repubblica.

Sabato 17 ottobre, dalle ore 11, sarà la volta de “Il Museo Civico e la sua storia”: un’occasione per conoscere in maniera più approfondita il Museo Civico di Palazzo Pubblico, le sue collezioni e la storia degli ambienti che le custodiscono. Un itinerario tra opere, artisti e vicende che permettono di leggere sotto una nuova luce il cuore politico e culturale di Siena.

Il programma prevede poi, sabato 24 ottobre, dalle ore 11, “Dante, Cecco e compagni”. Dante Alighieri, Cecco Angiolieri e altri protagonisti della letteratura medievale ci accompagnano alla scoperta della Siena del loro tempo. Un percorso tra storia, letteratura e curiosità per ritrovare, attraverso le parole degli scrittori, persone e luoghi della città medievale.

Domenica 1 novembre, sempre dalle ore 11, è in programma “La Sala del Capitano del Popolo”. Un viaggio nella storia di uno degli ambienti meno noti di Palazzo Pubblico. La Sala del Capitano del Popolo racconta attraverso le sue decorazioni e le sue vicende il ruolo delle istituzioni, dei protagonisti della vita politica e dei cambiamenti che hanno attraversato Siena.

Infine domenica 8 novembre, ancora dalle ore 11, “Il Teatro dei Rinnovati”: dalle sale del potere al palcoscenico: la visita conduce alla scoperta del Teatro dei Rinnovati e della sua lunga storia. Un luogo che, nei secoli, ha trasformato Palazzo Pubblico in uno spazio di spettacolo e di incontro, diventando parte integrante della vita culturale della città.

Le visite sono gratuite con obbligo di prenotazione (a questo link https://forms.gle/u8vm4sXkwgAcci8A6); i gruppi si ritroveranno sempre alle ore 11 con la guida all’ingresso del Cortile del Podestà.