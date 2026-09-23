San Gimignano si colora di rosa: debutta la Pink Parade

La Pink Parade di PittaRosso e Fondazione Veronesi arriva per la prima volta a San Gimignano grazie all’associazione Donne in Movimento Valdelsa e alla collaborazione del Comune. Un appuntamento aperto a tutta la comunità per sostenere la ricerca scientifica sui tumori femminili e promuovere il valore della prevenzione. Nel territorio senese la Pink Parade farà tappa anche a Monteroni d’Arbia, Sovicille, Chiusdino affiancando così le iniziative locali al grande appuntamento nazionale in programma a Milano.

Le iscrizioni per prendere parte all’evento e prenotare il kit sono aperte fino al 4 ottobre. La camminata sarà aperta a tutti, senza limiti di età: donne e uomini, famiglie, bambine e bambini potranno partecipare e condividere un messaggio di solidarietà e sensibilizzazione. Al termine dell’iniziativa sarà inoltre possibile prendere parte gratuitamente a una lezione di “Pilates per la prevenzione” condotta dall’insegnante Monica Valacchi.

“Accogliere per la prima volta a San Gimignano la Pink Parade significa unire la nostra comunità attorno a un messaggio importante – dichiara l’assessora al diritto alla salute, Daniela Morbis –. Prevenzione, ricerca e partecipazione sono temi che riguardano tutti e che acquistano ancora più forza quando diventano un’esperienza condivisa. Ringraziamo Donne in Movimento Valdelsa per aver portato questa iniziativa sul nostro territorio e invitiamo a partecipare numerosi iscrivendosi entro il 4 ottobre”.

Per iscriversi e prenotare il kit è disponibile il modulo online:

https://form.jotform.com/donneinmovimentovaldelsa/pink-parade-san-gimignano-251026-