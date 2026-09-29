Monticchiello, al via la riqualificazione di mura, vicoli e Cassero

Il Comune di Pienza avvia il percorso progettuale per una nuova fase di interventi sul borgo di Monticchiello, con l’obiettivo di completare la passeggiata lungo la cinta muraria, recuperare la pavimentazione di alcune vie interne e proseguire nel più ampio processo di riqualificazione del patrimonio storico della frazione. L’Amministrazione comunale ha avviato l’iter per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE), passaggio necessario alla successiva definizione dell’intervento, per il quale si prevede la realizzazione dei lavori nel corso del 2027.

Con la Determinazione n. 534 del 24 settembre 2026, l’Area Tecnica del Comune ha approvato la determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico relativo alla redazione del PFTE. L’intervento complessivo è quantificato in 300mila euro e il Comune intende presentare richiesta di finanziamento nell’ambito del Bando regionale “Città Murate 2027”. In caso di mancato o parziale finanziamento regionale, l’Amministrazione ha previsto una copertura alternativa attraverso risorse proprie e fondi vincolati derivanti dall’avanzo di amministrazione, già destinati nel Bilancio 2027 agli interventi sulle infrastrutture stradali e sui beni culturali. La progettazione si svilupperà inoltre sulla base della relazione storica elaborata dagli architetti Fausto e Valeria Formichi e darà continuità al primo stralcio di lavori realizzato nell’area interessata dalla frana delle mura.

Il programma di interventi comprende anche un’azione dedicata all’illuminazione del centro storico. L’Amministrazione comunale sta infatti lavorando all’inserimento in bilancio di specifiche risorse per l’efficientamento energetico delle lanterne stradali di Monticchiello. L’obiettivo è intervenire sugli impianti mantenendo la coerenza con le caratteristiche storiche del borgo e, allo stesso tempo, migliorando l’efficienza dell’illuminazione pubblica e riducendo i consumi energetici.

A questa iniziativa di competenza comunale si affianca il progetto di “Riqualificazione urbanistica del parco e della torre medievale (Cassero)”, relativo a un bene acquisito dallo Stato attraverso l’esercizio del diritto di prelazione. L’intervento dispone di un finanziamento di 1.400.248,45 euro nell’ambito del piano strategico “Grandi Progetti Culturali” del Ministero della Cultura, approvato nel 2024. Le risorse, inizialmente destinate alla Direzione Regionale Musei nazionali della Toscana, sono state successivamente riallocate dal Ministero alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, individuata quale soggetto attuatore dell’intervento. Il Responsabile Unico del Progetto è l’architetto Federico Salvini, attualmente impegnato nelle procedure per l’affidamento della progettazione esecutiva esterna, passaggio necessario per procedere successivamente all’avvio dei lavori sulla torre medievale e sull’area del parco.

“Ringrazio l’operato dell’ufficio tecnico comunale, l’area lavori pubblici si è adoperata negli ultimi mesi per far partire cinque cantieri. Ringrazio anche l’assessore Luigi Lizzi Angheben, che attualmente ricopre anche la funzione di responsabile dell’area lavori pubblici e patrimonio. – è il commento del Sindaco Manolo Garosi – Il Comune di Pienza sta lavorando per la ricerca di altri finanziamenti e per approntare nuove opere con il bilancio di previsione nel 2027.”

La programmazione comunale e l’intervento finanziato dal Ministero si sviluppano dunque su due distinti livelli istituzionali ma concorrono a un obiettivo comune: intervenire sul patrimonio storico di Monticchiello attraverso il recupero della cinta muraria e degli spazi interni, l’efficientamento dell’illuminazione pubblica e la riqualificazione del complesso costituito dalla Torre del Cassero e dal parco. Un insieme di interventi destinato a rafforzare la conservazione e la fruibilità del patrimonio storico e degli spazi pubblici del borgo.