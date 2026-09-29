Siena, messaggi sospetti sul CUP: l’allerta dell’Aou Senese

L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, a seguito di alcune segnalazioni ricevute dall’utenza, informa della diffusione di SMS, messaggi WhatsApp ed email che riportano riferimenti apparentemente riconducibili al CUP e invitano a cliccare su link o a contattare numeri di telefono indicati nel messaggio.

In particolare, sono stati segnalati SMS nei quali viene richiesto di contattare numeri telefonici che non appartengono ai servizi ufficiali dell’Aou Senese. Si tratta di comunicazioni non riconducibili all’Azienda e che potrebbero avere finalità fraudolente.

La Direzione Aziendale invita pertanto i cittadini a non rispondere a questi messaggi, a non cliccare sui link eventualmente presenti e a non contattare i numeri telefonici indicati, soprattutto qualora vengano richiesti dati personali, informazioni relative alle prestazioni sanitarie o pagamenti.

Si ricorda che il numero ufficiale del CUP congiunto Aou Senese–Ausl Toscana Sud Est è 0577 767676.

Per verificare l’autenticità di una comunicazione o per eventuali dubbi, i cittadini possono inoltre rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell’Aou Senese, attraverso i canali istituzionali dell’Azienda.