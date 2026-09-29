Siena, al via da lunedì 5 ottobre il Censimento Istat 2026

Prenderà il via lunedì 5 ottobre una nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, promosso da Istat – Istituto nazionale di statistica – che quest’anno coinvolgerà 2.529 Comuni e circa un milione di famiglie in tutta Italia.

L’indagine permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale, e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi. Il Censimento rappresenta quindi un patrimonio informativo di fondamentale importanza per la collettività e uno strumento utile per valutare, programmare e assumere decisioni sulla base di dati aggiornati.

Per il comune di Siena il Censimento 2026 riguarderà la rilevazione “da Lista” e coinvolgerà circa 1.700 famiglie. Il Censimento permanente, infatti, non interessa contemporaneamente tutta la popolazione, ma ogni anno un campione selezionato di famiglie.

Le famiglie inserite nel campione riceveranno una lettera ufficiale firmata dal presidente dell’Istat contenente le credenziali personali, codice utente e password, oppure un qr code per accedere al questionario. La compilazione potrà essere effettuata online utilizzando le credenziali ricevute oppure tramite identità digitale Spid o Carta d’identità elettronica.

Da lunedì 5 ottobre fino a domenica 6 dicembre sarà possibile compilare autonomamente il questionario online. Nello stesso periodo i cittadini potranno rivolgersi anche al Centro comunale di rilevazione presso l’ufficio comunale di Statistica, a Palazzo Berlinghieri, in Piazza del Campo 7, dove sarà garantita assistenza gratuita per la compilazione.

Dal 12 novembre prenderà inoltre il via la fase di recupero delle mancate risposte: le famiglie che non avranno ancora compilato il questionario potranno essere contattate telefonicamente o direttamente a domicilio dai rilevatori comunali. Il rilevatore comunale, sempre munito di cartellino di riconoscimento e di tablet, al termine dell’intervista rilascia una ricevuta ed è tenuto a esibire, su richiesta, un documento di identità. Non richiede mai e in nessun caso firme, password o denaro.

Il 6 dicembre si chiuderà il canale per la compilazione autonoma online. Dal 7 al 23 dicembre sarà quindi possibile partecipare alla rilevazione esclusivamente tramite un operatore, attraverso un’intervista con il rilevatore a domicilio oppure telefonicamente o presso l’ufficio comunale di Statistica. Le operazioni del Censimento si concluderanno definitivamente mercoledì 23 dicembre.

Si ricorda che la partecipazione al Censimento rientra tra gli obblighi previsti dalla normativa vigente. Tutte le informazioni raccolte sono tutelate dal segreto statistico e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Per assistenza è disponibile il numero verde Istat 800.71.51.01, gratuito e attivo dall’avvio della rilevazione dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 21. È inoltre possibile rivolgersi all’ufficio comunale di Statistica, presso palazzo Berlinghieri in Piazza del Campo 7, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 17, ai numeri 0577/292497 e 0577/292137.