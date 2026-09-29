MontepulcianoRun 2026, tre giorni di sport tra gare e passeggiate

Dal 2 al 4 ottobre 2026 si terrà la nona edizione della MontepulcianoRun, manifestazione podistica e di promozione del territorio che ogni anno coinvolge centinaia di appassionati di sport e di attività all’aria aperta. Il programma propone appuntamenti diversi, pensati per atleti, semplici appassionati e visitatori di ogni età, assieme a tante iniziative per vivere al meglio il territorio di Montepulciano e scoprire le sue eccellenze enogastronomiche.

«La MontepulcianoRun si conferma un appuntamento di riferimento per il mondo del running, capace di attrarre partecipanti italiani e stranieri e di coniugare sport e promozione turistica in modo piacevole. Montepulciano crede nello sport come veicolo di promozione del territorio, ma soprattutto come attività che garantisce socialità e valorizza stili di vita sani e positivi», è il commento di Michele Angiolini, Sindaco di Montepulciano e di Alberto Millacci, assessore alla Cultura dello Sport.

«Tantissime le iscrizioni già registrate: non solo italiani, ma anche atleti provenienti da Australia, Stati Uniti, Canada, Brasile, Kenya, oltre a molti stati europei. Tra i nomi di spicco registriamo l’ex olimpionico Alberigo Di Cecco (Atene 2004), Federica Moroni, ultramaratoneta italiana, nazionale azzurra e Alberto Mosca, protagonista di tantissime imprese podistiche, come la Maratona di New York del 2017», aggiungono gli organizzatori.

Il programma.

L’inizio della manifestazione è affidato venerdì 2 ottobre alle 21:30 alla Lumediluna, un percorso notturno (urban trail) di 6,7 Km attraverso il centro storico di Montepulciano e gli scorci circostanti, con formula competitiva e non competitiva. Partenza e arrivo da Piazza Grande.

Sabato 3 ottobre è la volta di Nobilipassi, quattro passeggiate (7-8 Km) alla scoperta del territorio e dei suoi prodotti enogastronomici: dalle cantine di Vino Nobile di Montepulciano fino ai produttori locali di miele, olio e formaggio. Due degli itinerari previsti sono con partenza dal capoluogo, gli altri due valorizzano le frazioni a valle, tra vigne e paesaggi rurali da cartolina. Partenze al mattino diversificate in base all’itinerario.

Per i più piccoli e le famiglie nel pomeriggio di sabato debutta la Mini MontepulcianoRun, novità di quest’anno: una camminata di poco meno di 2 Km tra i vicoli del centro storico, con percorso adatta a tutte le età. L’iniziativa sostiene una raccolta fondi a favore del Comitato Provinciale per l’UNICEF di Siena, che impiegherà la cifra raccolta in programmi di supporto per bambini e bambine, ragazzi e ragazze, quali la lotta alla malnutrizione ed il diritto allo studio. Partenza (ore15) e arrivo in Piazza Grande. All’arrivo è prevista una merenda. Partecipazione ad offerta libera, per info 3334367307 (Caterina).

Sempre sabato 3 ottobre, alle 17:30 in Fortezza si terrà un incontro con Vittorio Polvani, ex nazionale 800metrista, dal titolo “Cosa ascoltiamo davvero? Il coach o le nostre connessioni?”, per riflettere sull’impatto dell’intelligenza artificiale nella preparazione degli atleti.

Domenica 4 ottobre è il momento dei due eventi competitivi di maggior richiamo: La Nobile Lunga (circa 30 km) e La Nobile Corta (circa 15 km). Oltre alle due gare competitive, saranno proposte anche la Montepulcianonfoot e la Nordic Walking, entrambe per un tracciato di circa 17 Km. Partenza di tutti gli eventi alle ore 9:30 dal Tempio di San Biagio, dove sarà presente anche il Gruppo Sbandieratori e Tamburini di Montepulciano, arrivo in Piazza Grande.

Centro logistico della manifestazione si conferma la Fortezza di Montepulciano, dove sarà possibile ritirare i pettorali (sabato 10- 19 e domenica 7.30-9.30) e depositare i bagagli (domenica 7.30-17). Domenica a pranzo la Fortezza ospiterà un Pasta Party per tutti i partecipanti. Possibilità di docce e spogliatoi, con servizio navetta verso lo stadio comunale Bonelli e ritorno in Piazza Grande, attivo domenica a partire dalle ore 11:00.

Per informazioni ed iscrizioni: www.MontepulcianoRun.it; email: [email protected].

La MontepulcianoRun è promossa da A.S.D. “La Chianina”, La Chianina Running e dal Comitato MontepulcianoRun, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Montepulciano e il patrocinio del Comitato di Siena UISP. Parte dell’incasso della manifestazione sarà devoluto alla campagna “Insieme” promossa da associazioni, istituzioni e aziende della Valdichiana per donare attrezzature utili all’Ospedale di Nottola.