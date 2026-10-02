Panificatori, pasticcieri e aiuti cuoco pronti per S.I.E.N.A.

Formazione, esperienza sul campo e crescita professionale al centro del seminario conclusivo del progetto S.I.E.N.A. – Sviluppo Intelligente per l’Evoluzione Nell’Arte culinaria, allestito dall’agenzia formativa Cescot nella sede Confesercenti di Siena e dedicato alla formazione nei settori della cucina, della panificazione e della pasticceria. Si è trattato del momento finale per due percorsi di qualifica professionale, che hanno accompagnato gli allievi dalla formazione in aula e laboratorio fino all’esperienza di stage in azienda. In tutto 19 corsisti, protagonisti di un percorso da 900 ore e di un esame finale con rilascio di qualifica. L’evento conclusivo li ha visti dare prova pratica delle competenze raccolte, alla presenza dell’Assessore al Lavoro e alla Formazione professionale della Regione Toscana Alberto Lenzi; con lui anche Martina Bellini, tutor dei corsi per Cescot Siena e Michele Campanini, Vicepreside del CPIA Siena insieme ad alcuni docenti.

Le testimonianze dei corsisti hanno restituito il valore di un percorso costruito sull’impegno dei partecipanti e sulla professionalità e passione dei docenti, che hanno accompagnato gli allievi nell’acquisizione di competenze concrete e spendibili nel mondo del lavoro. I due corsi hanno rappresentato per Cescot Siena un importante lavoro di progettazione, coordinamento e accompagnamento, realizzato in stretto collegamento con le imprese del territorio. Nel dettaglio, il percorso di Panificazione e Pasticceria ha coinvolto 9 allievi mentre il corso per Aiuto Cuoco ha visto 10 partecipanti. Per alcuni di loro il percorso ha già portato a un concreto inserimento occupazionale; gli altri, grazie alle competenze e all’esperienza acquisite, sono pronti ad affrontare con maggiore consapevolezza l’ingresso nel mondo del lavoro.

I due corsi erano interamente gratuiti, in quanto finanziati dalla Regione Toscana con risorse a valere sul PR FSE+ Toscana 2021-2027 e inseriti nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. Il seminario conclusivo è culminato con un aperitivo e con la degustazione delle pietanze realizzate dagli allievi, momento simbolico e concreto del percorso svolto e delle competenze acquisite.