Bus scolastici: da lunedì 5 ottobre variazioni in sintonia con gli orari delle scuole

Da lunedì 5 ottobre saranno attive alcune modifiche per adeguamento di servizi bus scolastici extraurbani di at – autolinee toscane agli orari scolastici. In sintonia con gli enti del territorio, l’azienda ha infatti recepito segnalazioni raccolte nelle prime settimane di scuola per introdurre alcuni ritocchi di orari, funzionali alle esigenze degli studenti che devono raggiungere vari plessi scolastici nell’area di Siena e provincia.

Il dettaglio:

Linea 570 la corsa feriale delle ore 13:45 da Siena/via delle Cerchia per San Rocco a Pilli sarà posticipata alle 13.55.

Linea 130 la corsa feriale escluso sabato delle 6:55 da Poggibonsi per Siena, sarà anticipata alle ore 6:50.

Linea 127 la corsa feriale delle ore 6:55 da Gaiole per Siena, sarà anticipata alle ore 6:50 (a Ponte alle Granchiaie effettua coincidenza con bus proveniente da San Polo).

Linea 109 la corsa feriale delle ore 6:05 da Castelmuzio per Siena, sarà anticipata alle ore 6:00.

Linea 122 la corsa feriale delle ore 6:20 da Montieri per Siena sarà anticipata alle ore 06:15.

Linea 126 la corsa feriale delle ore 14:05 da Colle di Val D’Elsa per Orli, sarà posticipata alle ore 14:15.

Linea 133 la corsa feriale escluso sabato delle ore 6:35 da Poggibonsi per bivio S. Benedetto, sarà anticipata alle ore 6:30; inoltre la corsa del sabato delle ore 6:45 da Poggibonsi per bivio S. Benedetto sarà anticipata alle ore 6:40.

Linea 134 la corsa feriale delle ore 13:30 da Villa Nuova per Siena, sarà posticipata alle ore 13.55.

Linea 121 la corsa feriale escluso sabato delle ore 14:10 da Via Bilenchi per Castellina Scalo, prolunga fino a Staggia.

Per ogni ulteriore informazione at – autolinee toscane invita le/i clienti a consultare il sito at-bus.it o la app at bus (at-bus.it/app), oppure a chiamare il numero verde 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24).