Siena, raccolta firme per il commercio di prossimità: in campo anche il Comune

L’assessore al commercio del Comune di Siena, Lorenzo Loré, ha accompagnato questa mattina, giovedì 1 ottobre, alcuni rappresentanti di Confesercenti Siena per la raccolta di firme relative alla proposta di legge di iniziativa popolare intitolata “Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità”, promossa dalla stessa associazione di categoria.

“Condividiamo – commenta l’assessore – gli obiettivi della proposta di legge, che ha firmato anche il Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, fra cui contrastare la desertificazione commerciale, creare le ‘zone economiche speciali di prossimità’, garantire i servizi essenziale alla popolazione, dare un riconoscimento al valore sociale delle attività di prossimità, creare condizioni più equilibrate rispetto al commercio online e istituire un fondo nazionale e un osservatorio. Per una città come Siena e in particolare per il suo centro storico, la tutela dei negozi di vicinato, delle botteghe storiche e delle attività commerciali di prossimità, diventa fondamentale costruire una rete di tutela che si affianchi agli strumenti che l’amministrazione già mette in atto. Per questo stamani abbiamo accompagnato l’associazione in alcune zone della città, riscontrando parerei favorevoli da parte degli esercenti. E’ stata anche l’occasione per ascoltare nuovamente le esigenze delle attività commerciali e capire come impostare il nostro lavoro nei prossimi mesi su diverse tematiche”.