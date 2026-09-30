Università di Siena tra i primi 400 al mondo nel THE 2027

L’Università di Siena consolida la dimensione internazionale mantenendo, per il terzo anno consecutivo, la propria collocazione tra le prime 400 università al mondo nella classifica THE – World University Rankings 2027, appena pubblicata.

L’Ateneo si posiziona nella fascia 376–400 su un totale di 2.297 istituzioni valutate a livello globale. E in Italia è quattordicesima su 61 università rientrate in classifica. Si tratta di un risultato di grande rilievo, ottenuto all’interno di un panorama accademico internazionale sempre più ampio e competitivo, al quale partecipano le più grandi istituzioni mondiali della ricerca e dell’educazione universitaria.

Il posizionamento nella classifica THE ribadisce una continuità di eccellenza già evidenziata dai principali ranking internazionali. Pur in presenza di metodologie differenti e di un numero variabile di atenei presi in esame dalle diverse agenzie di valutazione, l’Università di Siena si colloca stabilmente in quella ristretta fascia di istituzioni che esprimono i più alti standard mondiali nella didattica, nella ricerca e nei servizi accademici.

Con questo risultato, l’Ateneo senese si conferma quale spazio di crescita e formazione ideale per studenti nazionali e internazionali.