Mens Sana e Aou Senese insieme per la donazione di midollo osseo

Azienda ospedaliero-universitaria Senese e Mens Sana Basketball scendono in campo insieme per “Match it now”, settimana nazionale per la promozione della donazione di midollo osseo, promossa da ADMO (Associazione Donatori di Midollo Osseo), AIL (Associazione italiana contro Leucemie Linfomi Mieloma), Ministero della Salute, Centro Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue, Registro IBMDR e GITMO.

Obiettivo della campagna invitare i giovani tra i 18 e i 35 anni di età ad iscriversi al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo (IBMDR), attraverso un prelievo di sangue o la raccolta di un campione di saliva. Per farlo Aou Senese e Mens Sana giocano di squadra con i cestisti e i membri dello staff biancoverde che si sono resi disponibili per effettuare le visite di idoneità per iscriversi all’ IBMDR. Ad effettuare le visite la dottoressa Elena Marchini, responsabile Centro Emotrasfusionale Aou Senese, al suo fianco la professoressa Monica Bocchia, direttrice Ematologia, e la dottoressa Monica Tozzi, responsabile ff Terapie cellulari e officina trasfusionale. Ad accogliere gli sportivi mensanini il direttore generale dell’Aou Senese, il professor Antonio Barretta; mentre per la Mens Sana Basketball era presente il presidente Francesco Frati.

«Con questa iniziativa la Mens Sana Basketball intende portare il proprio contributo per arricchire la banca dati mondiale dei donatori e delle donatrici di midollo osseo e sensibilizzare la popolazione sull’importanza di questo gesto – ha detto il presidente della Mensa Sana Basketball, Francesco Frati -. Lo facciamo nell’ambito dell’accordo di collaborazione con l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese siglato lo scorso anno, e anche per valorizzare l’impegno dei professionisti e delle professioniste che lavorano in questo ambito presso il nostro ospedale, qui rappresentate dalla dottoressa Marchini, dalla professoressa Bocchia e dalla dottoressa Tozzi, cui va la nostra riconoscenza. Ringrazio i giocatori e i componenti del nostro staff per aver aderito all’iniziativa: auspichiamo che il loro gesto possa essere di esempio per un numero sempre più grande di senesi che invitiamo ad aderire al registro mondiale dei donatori e delle donatrici di midollo osseo».

«La donazione di midollo osseo – commenta il direttore generale, Antonio Barretta – è un gesto di grande solidarietà, che può offrire una concreta possibilità di cura a chi sta affrontando una malattia grave. Lo sport ci insegna che per raggiungere un obiettivo è fondamentale fare squadra. Anche per la donazione di midollo osseo possiamo fare squadra, mettendo insieme istituzioni, mondo dello sport e professionisti sanitari per diffondere una cultura della donazione e sensibilizzare soprattutto i giovani. Ringrazio la Mens Sana Basketball, gli atleti e tutti i componenti dello staff che hanno scelto di dare concretamente il proprio contributo a questa importante iniziativa».

“Match it now” all’Aou Senese non si esaurisce con le visite agli atleti della Mens Sana: per supportare al meglio l’iniziativa e favorire l’adesione dei giovani aspiranti donatori, l’ospedale ha garantito massima flessibilità di accesso. Fino al 3 ottobre, le visite di reclutamento e i relativi prelievi di tipizzazione per gli aspiranti donatori vengono effettuate con accesso libero e senza prenotazione dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 12.30.