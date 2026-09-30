Chiusi Scalo, lavori per l’estensione della rete in fibra ottica

Continuano a Chiusi Scalo i lavori per l’estensione della rete in fibra ottica.

L’intervento prevede la posa della rete FTTH, sigla di “Fiber To The Home“, ovvero “fibra fino a casa”. Questa tecnologia porta la fibra ottica direttamente nelle abitazioni e nelle attività, senza utilizzare il tratto finale in rame.

I vantaggi sono una maggiore velocità e maggiore stabilità, anche quando più dispositivi sono collegati contemporaneamente.

Il progetto comprende via Manzoni, via Sanzio, via Galilei, via Cassia Aurelia Prima, via Buonarroti, via Pasubio, via Colombo, via Redi, via Meucci, via Torricelli, via Oslavia, via Mameli, via Guerrazzi e via D’Azeglio.

Sono interessate anche via Isonzo, via Piave, via Montegrappa, via della Fontina, via Morgantini, via Niccolini, via Vittorio Alfieri, via 11 Marzo 1860, piazza 26 Giugno 1944, via Maroncelli, via Filzi, via Volta, via Mazzini e piazza Dante.

Al termine della posa della fibra che non sempre prevede lo scavo e il taglio degli asfalti, la ditta esecutrice sarà chiamata alla realizzazione dei dovuti ripristini come previsto da regolamento.

Sono già previsti lavori di asfaltatura in via Fabio Filzi, via Mario Morgantini e via Pietro Maroncelli, a carico di Enel, frutto di una intesa con il comune.

Si procederà anche alle asfaltature di via Buonarroti, via Cassia Aurelia e parte di via Manzoni, per un importo di euro 300 mila a carico del Comune, già stanziati nel bilancio comunale. La ditta è già stata individuata ed i lavori partiranno al termine dell’istallazione della fibra.

Uno degli obiettivi dell’Amministrazione è migliorare la qualità dei servizi, estendendo l’accesso a connessioni più veloci e affidabili per cittadini e imprese.