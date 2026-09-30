La Fiera alla Pieve torna a Sinalunga dal 3 all’11 Ottobre

Pieve di Sinalunga si prepara ad accogliere la nuova edizione della Fiera alla Pieve, la storica manifestazione dedicata alla Madonna del Rosario che dal 3 all’11 ottobre 2026 tornerà ad animare il territorio con nove giorni di appuntamenti, incontri, commercio, agricoltura, cultura, enogastronomia e spettacoli.

Organizzata dal Comune di Sinalunga, con la collaborazione delle associazioni del territorio e delle attività private, la Fiera alla Pieve rappresenta uno degli appuntamenti più importanti e attesi dell’autunno in Valdichiana. Una manifestazione che nel tempo ha saputo cambiare insieme alla comunità, mantenendo però saldo il legame con la propria storia e con quelle tradizioni che ne hanno costruito l’identità.

L’edizione 2026 porterà, nella giornata di Martedì 6 Ottobre, a Pieve di Sinalunga quasi 600 banchi, insieme a un ricco programma di iniziative. Tra i protagonisti della manifestazione ci saranno ancora una volta l’agricoltura e la tradizione zootecnica, con la Fiera dell’Agricoltura e la Mostra Interprovinciale dei Bovini di Razza Chianina, dedicata al Gigante Bianco simbolo della Valdichiana.

La Fiera alla Pieve è una manifestazione che appartiene profondamente alla storia di Sinalunga e alla sua comunità ma proprio perché questa tradizione deve continuare a vivere negli anni, l’amministrazione comunale ha il dovere di accompagnarla nel cambiamento. L’obiettivo è mantenere riconoscibili le sue radici, aprendola allo stesso tempo a nuove idee, nuove attività e nuove forme di partecipazione. La Fiera deve continuare a essere una grande occasione per stare insieme, ma anche una vetrina per il nostro territorio, per le nostre imprese, per le produzioni locali e per tutto ciò che Sinalunga è oggi.

Il percorso fieristico si svilupperà nei tradizionali spazi di Pieve: Viale Trieste sarà il cuore delle attività commerciali, degli spettacoli e degli appuntamenti che animeranno la manifestazione, mentre il parcheggio della stazione, in Piazza S. Guerri, ospiterà la Fiera dell’Agricoltura, la Mostra Interprovinciale della Chianina e gli spazi dedicati ai prodotti e alle tradizioni agricole. La novità di questa edizione 2026 sarà la ruota panoramica in Piazza della Repubblica, zona in cui tanti anni fa veniva allestito il luna park, adesso spostato tra via Ginsburg e via Pier Paolo Pasolini.

Accanto alla grande proposta commerciale, il programma 2026 propone una Fiera sempre più articolata, capace di mettere insieme spettacoli, musica, cultura, degustazioni, iniziative gastronomiche, street food e appuntamenti dedicati alle attività del territorio. Una pluralità di proposte che conferma la vocazione della Fiera come luogo di incontro e di socialità, capace di coinvolgere generazioni e pubblici diversi.

Grande attenzione sarà riservata anche alle produzioni enogastronomiche, con la valorizzazione di una cultura del cibo che rappresenta una parte importante dell’identità locale: dai pici all’aglione al vino e all’olio, fino alla carne di Chianina, eccellenza conosciuta ben oltre i confini della Toscana. Una filiera che racconta il rapporto storico tra la comunità e la campagna e che ancora oggi rappresenta una risorsa per l’economia e la promozione del territorio.

“La Fiera –spiega il sindaco Edo Zacchei – deve essere anche uno strumento concreto di promozione e di sostegno all’economia locale. Sinalunga sta vivendo una fase positiva, con nuove attività commerciali e artigianali che hanno scelto di investire sul territorio. Vogliamo che la Fiera sia anche uno spazio nel quale queste realtà possano farsi conoscere e incontrare un pubblico sempre più ampio. Tradizione e innovazione non sono elementi in contrasto: possono e devono convivere, perché è proprio attraverso il rinnovamento che una manifestazione così importante può continuare a essere tramandata”.

La Fiera alla Pieve conferma inoltre la propria attenzione alla solidarietà, a chiudere l’edizione 2026 sarà una cena di beneficenza, parte del cui ricavato sarà destinata all’Associazione Rondine Cittadella della Pace, per sostenere un’esperienza impegnata nella costruzione di percorsi di dialogo, convivenza e formazione alla pace. La Fiera alla Pieve 2026 si presenta quindi con la sua tradizionale anima plurale: religiosa e popolare, agricola e commerciale, culturale ed enogastronomica, capace di custodire la memoria ma anche di guardare al futuro.

Dal 3 all’11 ottobre Pieve di Sinalunga tornerà così a essere un grande punto di incontro per la Valdichiana: una Fiera che parte dalle proprie radici, racconta il presente e guarda avanti, con l’obiettivo di continuare a essere patrimonio della comunità e occasione di promozione per tutto il territorio.