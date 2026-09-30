Trasporto scolastico, confermate le quote di compartecipazione

La Giunta comunale di oggi, martedì 29 settembre, ha approvato, su proposta dell’assessore all’istruzione Lorenzo Loré, le quote di compartecipazione a carico delle famiglie per il servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2026/2027. Le tariffe restano invariate rispetto allo scorso anno e saranno applicate per il periodo compreso fra il 15 settembre 2026 e il 30 giugno 2027.

“La conferma delle quote di compartecipazione – dichiara l’assessore Loré – va nella direzione di mantenere stabile il costo del servizio per le famiglie, garantendo al tempo stesso un sistema articolato per fasce Isee e quindi attento alle diverse condizioni economiche. Il trasporto scolastico rappresenta un servizio essenziale per tanti alunni e per le loro famiglie e l’amministrazione continua a lavorare per assicurarne l’efficienza e l’accessibilità, anche attraverso le forme di esenzione previste per le fasce con Isee più basso”.

La conferma riguarda il servizio rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale. Per le scuole dell’infanzia, le quote mensili saranno di 22 euro per la fascia Isee compresa fra 7.500,01 e 17mila euro, di 34 euro per la fascia fra 17.000,01 e 35mila euro e di 42 euro per la fascia superiore a 35.000,01 euro. È confermato l’esonero dal pagamento per gli utenti con Isee fino a 7.500 euro. Per quanto riguarda, invece, le scuole primarie e secondarie di primo grado, per gli utenti residenti nel comune di Siena le quote annuali saranno di 180 euro per la fascia Isee da 7.500,01 a 17mila euro, di 220 euro per la fascia da 17.000,01 a 35mila euro e di 250 euro per la fascia superiore a 35.000,01 euro. Anche in questo caso è previsto l’esonero per i residenti con Isee fino a 7.500 euro. Per gli utenti non residenti nel comune di Siena la quota annuale, senza applicazione dell’Isee, resta fissata in 350 euro. La delibera conferma inoltre che l’Isee valido all’inizio dell’anno scolastico conserva la propria validità per l’intero anno. Gli utenti che presenteranno nel corso dell’anno la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) per la richiesta dell’Isee avranno diritto all’applicazione della relativa agevolazione a decorrere dalla prima scadenza di pagamento successiva alla data di presentazione.

Il Comune di Siena gestisce il servizio di trasporto scolastico, sia direttamente sia attraverso appalto, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio, compreso il servizio destinato agli alunni con disabilità residenti. Il servizio interessa mediamente circa 1.300 utenti per ciascun anno scolastico. La conferma delle tariffe è coerente con quanto già stabilito per il precedente anno scolastico: nel 2025/2026 erano infatti applicati gli stessi importi e le medesime fasce Isee.