Walking Francigena Ultramarathon, Siena pronta ad accogliere 3.100 camminatori

Siena si prepara ad accogliere la decima edizione della Walking Francigena Ultramarathon, la camminata ludico-motoria non competitiva che sabato 10 e domenica 11 ottobre porterà migliaia di persone lungo l’antico percorso della Via Francigena, seguendo l’itinerario descritto dall’arcivescovo Sigerico nel suo viaggio di ritorno da Roma a Canterbury alla fine del X secolo. Da Siena ad Acquapendente, i partecipanti attraverseranno alcuni dei territori più suggestivi della Francigena, ripercorrendo una parte di quel tracciato storico che nei secoli ha messo in collegamento comunità, luoghi di fede, città e paesaggi europei.

La manifestazione, aperta agli appassionati di trekking e nordic walking, raggiunge quest’anno numeri particolarmente significativi. Alla chiusura delle iscrizioni, anticipata al 29 settembre proprio per consentire all’organizzazione di gestire l’elevatissimo numero di adesioni, i partecipanti saranno circa 3.100. Saranno circa 2.300 i camminatori che prenderanno il via da Siena sabato 10 ottobre, con partenza alle ore 10 da piazza del Duomo.

Giunta alla sua decima edizione, la Walking Francigena Ultramarathon a Siena propone dieci differenti percorsi, dai 15 fino ai 130 chilometri, permettendo a ciascun partecipante di scegliere la distanza più adatta alle proprie capacità e alla propria esperienza. Una formula che tiene insieme sport, natura, storia, cultura e socialità e che consente di vivere la Via Francigena attraverso modalità diverse, dalla camminata più accessibile fino alla grande sfida che collega Siena ad Acquapendente attraversando anche la notte.

La Walking Francigena Ultramarathon è organizzata dall’associazione sportivo-dilettantistica Gruppo trekking senese (Gts) outdoor, in collaborazione con gli assessorati al turismo del Comune di Siena e allo sport e al turismo del Comune di Acquapendente, con il patrocinio dell’Associazione Europea delle Vie Francigene e della Regione Toscana e con la collaborazione e il patrocinio dei Comuni di Siena, Monteroni d’Arbia, Buonconvento, Montalcino, San Quirico d’Orcia, Castiglione d’Orcia, Radicofani, Abbadia San Salvatore, San Casciano dei Bagni e Acquapendente e dell’associazione Dmo Terre di Siena Ets. La manifestazione ha carattere internazionale ed è nata con l’obiettivo di far conoscere il patrimonio storico, culturale, artistico e ambientale dei territori attraversati.



Le dieci tratte previste sono Siena-Acquapendente, Siena-Buonconvento, Siena-Cuna, Siena-San Quirico, Buonconvento-Acquapendente, Buonconvento-San Quirico, San Quirico-Acquapendente, Radicofani-Acquapendente, Abbadia San Salvatore-Acquapendente e Trevinano-Acquapendente. Le partenze saranno distribuite fra sabato e domenica: oltre ai circa 2.300 partecipanti attesi al via da Siena alle ore 10 di sabato, sono previste partenze da Buonconvento alle ore 14 e da San Quirico d’Orcia alle ore 21. Domenica si partirà invece da Abbadia San Salvatore alle ore 8.15, da Radicofani alle ore 9 e da Trevinano alle ore 10.

“La Walking Francigena Ultramarathon – dichiara l’assessore al turismo del Comune di Siena, Vanna Giunti – rappresenta perfettamente il modello di turismo che vogliamo continuare a valorizzare: un turismo lento, sostenibile e capace di mettere il visitatore in relazione autentica con il territorio. Partire da Siena e ripercorrere l’antico itinerario di Sigerico significa entrare in contatto non soltanto con un patrimonio storico e paesaggistico straordinario, ma anche con le comunità e con l’identità dei luoghi attraversati. I numeri raggiunti in questa decima edizione, e soprattutto la crescita dei partecipanti provenienti da ogni parte d’Italia, dimostrano quanto questo appuntamento sia diventato attrattivo e quanto la Francigena possa rappresentare una straordinaria opportunità di promozione per Siena e per l’intero territorio. È particolarmente significativo che così tante persone scelgano proprio la nostra città come punto di partenza di questa esperienza: Siena si conferma una delle tappe centrali di un cammino che unisce cultura, paesaggio, benessere e scoperta”.

«Dire che siamo entusiasti e strabiliati – sottolinea il presidente di Gts Outdoor, Ruggero Vannelli – è dire poco. Grazie a un lavoro continuativo e organizzato e a una presenza importante sui social network, la Walking Francigena Ultramarathon a Siena è finalmente riuscita a rompere il tetto di cristallo e a crescere in maniera straordinaria in termini di consensi e partecipazione; Portiamo a Siena persone da tutta Italia e non si tratta di partecipanti qualunque, ma di camminatori appassionati della Via Francigena, un patrimonio culturale che rappresenta un bene prezioso per Siena e per tutta la Toscana».

Proprio le tratte che interessano Siena fanno registrare nel 2026 una crescita particolarmente rilevante. La Siena – Buonconvento supera i novecento iscritti, la Siena – Cuna oltrepassa quota cinquecento, mentre la Siena – San Quirico e la Siena – Acquapendente contano entrambe oltre quattrocento partecipanti. Numeri che contribuiscono a portare l’edizione 2026 su livelli nettamente superiori rispetto agli anni precedenti. La crescita non riguarda soltanto il numero complessivo degli iscritti, ma anche la capacità della manifestazione di richiamare partecipanti da tutto il Paese. La Toscana rappresenta ormai circa il 29 per cento del totale, contro percentuali che in passato raggiungevano il 50 per cento. Seguono la Lombardia, con oltre il 17 per cento, e il Lazio, con circa il 17 per cento, mentre sono presenti partecipanti provenienti da quasi tutte le regioni italiane e anche dall’estero. A livello provinciale Roma registra il maggior numero di iscritti, davanti a Siena, Firenze e Milano. Significativo anche il dato relativo a chi si avvicina per la prima volta alla manifestazione: sono 2.434 i partecipanti alla loro prima Walking Francigena Ultramarathon, distribuiti su tutte le tratte. Si conferma inoltre una lieve prevalenza femminile, con le donne che rappresentano oltre il 52 per cento degli iscritti. La fascia di età maggiormente presente resta quella tra i 40 e i 60 anni, ma l’edizione 2026 fa registrare anche una crescita della partecipazione dei più giovani, in particolare nella fascia fra i 18 e i 30 anni. L’evento produce inoltre un’importante ricaduta in termini di permanenza sul territorio. Il sondaggio compilato dagli iscritti registra già oltre duemila pernottamenti, dei quali più di 1.400 a Siena. Un dato che, secondo le indicazioni dell’organizzazione, è destinato a essere superiore, dal momento che molti partecipanti compilano il questionario quando non hanno ancora definito il proprio soggiorno. Particolare attenzione è dedicata anche all’accessibilità e all’inclusione: sono circa novanta gli iscritti con disabilità, la cui partecipazione avviene sia su base individuale sia attraverso il protocollo d’intesa con Fondazione Mazzola e Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

Imponente la macchina organizzativa che accompagnerà i camminatori lungo il percorso. Saranno circa trecento le persone impegnate nelle attività di controllo, assistenza tecnica, sanitaria e nei ristori. Diciannove i punti di ristoro previsti, cinque dei quali al coperto con la possibilità di consumare pasti caldi. Per chi affronterà le tratte notturne da 130, 95 e 75 chilometri sono previste soste a San Quirico d’Orcia, Gallina e Radicofani. Ad Acquapendente l’arrivo sarà accompagnato da una festa in piazza e a tutti i partecipanti sarà consegnato l’attestato di partecipazione. Un articolato servizio di navette consentirà inoltre di raggiungere i punti di partenza e di rientrare dopo l’arrivo: sono previste trenta differenti tipologie di collegamento e sono già stati emessi oltre 1.400 ticket. A Siena i pettorali potranno essere ritirati venerdì 9 ottobre dalle ore 9 alle 21 presso la Società dell’Imperiale Contrada della Giraffa, in piazzetta della Giraffa, oppure sabato 10 ottobre dalle ore 7 alle 9.30 in piazza del Duomo, nel salone antistante il Santa Maria della Scala. Per le tratte che partiranno dalle altre località il ritiro sarà possibile nei pressi dei singoli punti di partenza a partire da novanta minuti prima del via.

La decima edizione della Walking Francigena Ultramarathon rinnova così il legame fra Siena e la Via Francigena, trasformando per un intero fine settimana l’antico itinerario dei pellegrini in un grande percorso condiviso fra Toscana e Lazio: un’esperienza di cammino che mette insieme territori e comunità e che, attraverso un modo lento e sostenibile di viaggiare, permette di riscoprire paesaggi, borghi e patrimonio culturale lungo la strada da Siena ad Acquapendente.