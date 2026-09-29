San Gimignano, nove nuovi pannelli per la viabilità

Nove pannelli Info Mobilità per fornire a visitatori e cittadini informazioni aggiornate su parcheggi e viabilità, su come raggiungere la circonvallazione per evitare l’attraversamento del centro abitato e rimanere aggiornati su comunicazioni di protezione civile. Sono quelli installati a San Gimignano con un investimento complessivo di 220mila euro sostenuto da risorse proprie del Comune. I pannelli si trovano in punti strategici di accesso alla città, presso le rotatorie in località Strada e sulla Strada provinciale 47, a Fugnano e presso l’accesso ai parcheggi Giubileo, Baccanella, Piazzale Martiri di Montemaggio e Bagnaia.

La collocazione dei nuovi pannelli Info Mobilità si inserisce nel percorso di miglioramento dell’accessibilità e della fruizione del centro storico da parte di residenti e visitatori puntando su una mobilità più sostenibile e compatibile con la tutela del valore storico, architettonico e paesaggistico di San Gimignano. L’intervento è collegato anche alla nuova variante esterna a San Gimignano realizzata nel 2024 dalla Provincia di Siena per collegare la parte nord e quella sud del capoluogo senza attraversare il tratto urbano della SP1 e completa la lunga fase di riorganizzazione dei flussi veicolari cittadini attorno al centro storico, in coerenza anche con il Piano di Gestione del sito UNESCO e con l’attivazione del sistema dei varchi elettronici per l’accesso alla Zona a traffico limitato.

“Con i pannelli Info Mobilità dotiamo San Gimignano di uno strumento moderno e funzionale per migliorare la gestione dei flussi di traffico e ottimizzare l’utilizzo della nuova circonvallazione – dichiara il sindaco Andrea Marrucci – L’obiettivo è offrire indicazioni semplici e immediate ai residenti e a chi arriva sul nostro territorio, facilitare l’accesso ai parcheggi e ridurre il passaggio dei veicoli nel centro abitato attraverso un intervento che unisce innovazione, sicurezza e sostenibilità e contribuisce a rendere la città più vivibile per i residenti e più accogliente per i visitatori”.



“I pannelli Info Mobilità – aggiunge Gianni Bartalini, assessore con delega a mobilità e trasporti – hanno il compito di intercettare e indirizzare i flussi veicolari verso la nuova circonvallazione o verso parcheggi turistici, località e servizi situati ai due estremi del centro abitato per alleggerire il traffico lungo la viabilità interna, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico. I pannelli, inoltre, sono integrati con l’attuale sistema comunale di indirizzamento ai parcheggi e con i sistemi di controllo degli accessi, in modo da comunicare in tempo reale la disponibilità dei posti nelle aree di sosta, e saranno molto utili anche per comunicazioni di pubblica utilità e protezione civile”.

L’installazione dei pannelli Info Mobilità a San Gimignano è stata anche l’occasione per estendere la rete MAN (Metropolitan Area Network) di proprietà del Comune, l’infrastruttura che interconnette sedi, impianti e sistemi tecnologici distribuiti sul territorio comunale. L’intervento ha previsto un’infrastruttura ibrida, che ha unito l’estensione della dorsale in fibra/rame a collegamenti in ponte radio per le postazioni più periferiche. Il risultato è un’infrastruttura di trasporto dati in grado non solo di servire i nuovi pannelli con i dati in tempo reale su traffico e disponibilità dei parcheggi, ma anche di costituire una base riutilizzabile per future implementazioni smart city, videosorveglianza, sensoristica ambientale, controllo accessi ZTL e altri servizi digitali a supporto della gestione del territorio.