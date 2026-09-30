Siena Digitale Sicura, il 27 novembre l’evento finale a Palazzo Pubblico

Si concluderà con un evento pubblico nella Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico la terza edizione di “Siena Digitale Sicura“, il progetto promosso dal Comune di Siena per la prevenzione e il contrasto delle truffe ai danni della popolazione anziana. L’appuntamento è in programma venerdì 27 novembre alle ore 16.30 e rappresenterà il momento conclusivo del percorso sviluppato nei mesi scorsi attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione.

L’organizzazione dell’iniziativa finale è stata approvata oggi, martedì 29 settembre, dalla Giunta comunale nell’ambito della terza edizione del progetto “@sienadigitalesicura“, finanziata attraverso il Fondo Unico Giustizia gestito dal Ministero dell’Interno. L’incontro sarà l’occasione per presentare i risultati raggiunti e restituire alla cittadinanza il lavoro portato avanti nell’ambito del progetto, con il coinvolgimento delle autorità cittadine, dei responsabili delle attività e delle Forze dell’Ordine. Un momento pensato anche per consolidare il rapporto di fiducia e vicinanza con i cittadini anziani e rafforzare l’azione di prevenzione rispetto a fenomeni che colpiscono in particolare le fasce più vulnerabili della popolazione.

“Con ‘Siena Digitale Sicura’ abbiamo voluto mettere al centro soprattutto la prevenzione, perché conoscere i rischi e sapere come comportarsi rappresenta il primo strumento di difesa contro le truffe – dichiara l’assessore ai servizi sociali del Comune di Siena Micaela Papi –. Questa terza edizione ci ha permesso di proseguire un percorso ormai consolidato, costruito sulla collaborazione tra Comune, forze dell’ordine e servizi del territorio e sulla vicinanza concreta alle persone anziane. L’evento conclusivo sarà l’occasione per condividere i risultati raggiunti, ma anche per ribadire un messaggio importante: nessuno deve sentirsi solo di fronte a situazioni di rischio o a tentativi di raggiro. Informazione, ascolto e presenza delle istituzioni sono fondamentali per rendere la nostra comunità più consapevole e più sicura”.

La prevenzione e il contrasto delle truffe ai danni degli anziani costituiscono infatti un’attività prioritaria per il Comune di Siena, nell’ambito delle politiche di tutela e protezione sociale rivolte alle fasce maggiormente vulnerabili della popolazione. L’appuntamento del 27 novembre chiuderà quindi il percorso della terza edizione attraverso un momento pubblico di confronto, restituzione e condivisione con la comunità.