Protocollo Equino, definiti i criteri per l’assegnazione dei contributi

La Giunta comunale di martedì 22 settembre ha approvato la delibera relativa alla corresponsione dei contributi economici previsti nell’ambito del “Protocollo per l’addestramento dei cavalli da Palio per l’anno 2026″, confermando anche per quest’anno i criteri di assegnazione già adottati negli anni precedenti. Il provvedimento dà attuazione all’articolo 2 del Protocollo Equino 2026, approvato dalla Giunta comunale lo scorso 3 febbraio, che prevede la possibilità per l’amministrazione comunale di intervenire con premi di incentivazione al mantenimento dei cavalli iscritti all’Albo, in favore dei proprietari che abbiano rispettato gli obblighi previsti dal Protocollo e dalle relative disposizioni attuative.

Anche per il 2026 resta confermata la differenziazione del contributo in base all’età dei cavalli e alla diversa attività svolta nell’ambito del percorso di addestramento. In particolare, è stato stabilito un contributo di 420 euro per i cavalli di età uguale o superiore ai cinque anni e di 200 euro per i cavalli di quattro anni. L’accesso al contributo è riservato ai proprietari dei cavalli che hanno correttamente adempiuto agli obblighi previsti dal Protocollo Equino, dall’ordinanza del Sindaco numero 5 del 3 febbraio 2026 e dalle disposizioni del Presidente della Commissione Tecnica Comunale. Restano inoltre validi i casi di decadenza dal diritto al contributo previsti dal Protocollo.

Per l’erogazione dei contributi, l’amministrazione comunale ha stanziato complessivamente 42.300 euro nell’ambito del bilancio dell’esercizio 2026. Con la stessa delibera, la Giunta ha demandato al Servizio Palio l’adozione dei successivi provvedimenti necessari a dare esecuzione all’atto.