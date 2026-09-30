Siena, modifiche ai bus in via dei Pispini

A Siena sono in vigore delle modifiche alla circolazione nella zona di Ponte di Romana che determinano fino a sabato 3 ottobre, alle ore 10, delle variazioni ai servizi autobus di at – autolinee toscane. In particolare, sono chiuse al transito il Ponte di Romana, via dell’Oliviera e Vicolo del Sasso.

Previste modifiche di percorso per le linee s27, s29, 590 e 50N. La fermata temporaneamente sospesa fuori Porta Pispini direzione Due Ponti, sarà sostituita dalla

fermata con codice SI0174 Bivio Gigli.

Inoltre, dalle 10 di sabato 3 ottobre fino a fine servizio di martedì 13 ottobre 2026 sarà chiusa al transito via dei Pispini. Le linee interessate da variazioni di percorso sono s27, s29, s52, 50N e 590. Le fermate temporaneamente sospese fuori Porta Pispini (codice fermata SI0073 e SI0102) saranno sostituite dalle fermate SI0170 e SI0174 al Bivio Gigli.

Durante i percorsi alternativi, se richiesto dai passeggeri, saranno effettuate le fermate esistenti.

Per ogni ulteriore informazione at – autolinee toscane invita le/i clienti a consultare il sito at-bus.it o la app at bus (at-bus.it/app ), oppure a chiamare il numero verde 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24).