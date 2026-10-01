Arrestato cittadino pakistano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

La Polizia di Stato di Siena ha arrestato in flagranza, per detenzione di stupefacenti ai fini spaccio di sostanze stupefacenti, un cittadino pakistano di 22 anni, regolare sul territorio, sorpreso in una via del centro storico con dosi di hashish, cocaina e crack.

Lo scorso sabato, alle 19.30 circa, durante i servizi di controllo del territorio finalizzati anche alla prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti, i poliziotti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Siena, hanno fermato, in via Montanini, un uomo che, alla vista della polizia, improvvisamente ha cambiato direzione.

Insospettiti dal suo atteggiamento, verificando tra l’altro che aveva dei precedenti per reati contro il patrimonio, gli agenti hanno deciso di controllarlo in maniera approfondita in un vicolo più appartato.

Nascosta nella biancheria intima, lo straniero aveva della sostanza stupefacente di vario tipo: 3,5 grammi di hashish, 5 involucri in cellophane contenenti 5 grammi di cocaina e 2 involucri di stupefacente del tipo crack, per circa 1 grammo.

A quel punto il controllo è stato esteso all’abitazione dell’uomo, all’interno della quale, dentro alla sua camera da letto, gli agenti hanno trovato ulteriori 7,32 grammi di cocaina, 46,51 grammi di hashish e un bilancino di precisione.

Dentro alla sua camera, i poliziotti hanno rinvenuto anche denaro contante per un totale di 520 euro, suddiviso in banconote di piccolo taglio.

L’uomo, condotto in Questura per accertamenti, è stato, pertanto, arrestato in flagranza di reato e sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in vista dell’udienza di convalida.

Ieri, 29 settembre, ad esito del Giudizio di Convalida, tenutosi senza la presenza dell’arrestato nel frattempo resosi irreperibile, il GIP, oltre a convalidare l’arresto ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di firma tutti i giorni presso la polizia giudiziaria.

I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, l’hanno denunciato anche per evasione, allertando con un rintraccio le forze di polizia sul territorio.

Si rappresenta che il procedimento penale verte nella fase delle indagini preliminari e che, per il principio della presunzione di innocenza, la responsabilità delle persone sottoposte ad indagini sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.