Contrada del Bruco, notizie e prossimi appuntamenti

La Nobil Contrada del Bruco scende in campo per la Chirurgia Pediatrica di Siena

Il 10 ottobre una giornata di solidarietà, creatività e partecipazione con l’iniziativa “Prendiamo a manganellate la malattia”

Nell’ambito della tre giorni dedicata al Bao Street, la Nobil Contrada del Bruco promuove per il 10 ottobre “Prendiamo a manganellate la malattia”, una giornata di solidarietà e sensibilizzazione dedicata al sostegno del reparto di Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale di Siena.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di coinvolgere l’intera comunità senese attraverso momenti di condivisione, creatività e partecipazione, trasformando la solidarietà in un’occasione concreta per sostenere i giovani pazienti e le loro famiglie.

Il messaggio che accompagna la giornata è semplice e positivo: la malattia può essere affrontata anche attraverso la forza della gioia, della speranza e dell’unione. Un messaggio che la Contrada del Bruco vuole condividere con tutta la città, chiamando a raccolta senesi e visitatori.

Una tela per il reparto di Chirurgia Pediatrica

La giornata prenderà il via alle 15.30 con “La tela delle Contrade”, un momento dedicato ai più piccoli e alla partecipazione dell’intera comunità contradaiola.

I piccoli rappresentanti delle 17 Contrade di Siena saranno protagonisti di un momento di creatività e condivisione: ciascuno contribuirà a colorare un’opera appositamente realizzata da un’artista locale. Al termine dell’iniziativa, il dipinto sarà donato al reparto di Chirurgia Pediatrica di Siena, con l’obiettivo di portare ai giovani pazienti un messaggio di vicinanza, colore e speranza.

Alle 18 il flash mob in Piazza San Francesco

Alle 18.00, in Piazza San Francesco, sarà invece il momento del flash mob, aperto a tutta la cittadinanza.

Con un contributo minimo di 5 euro, ogni partecipante riceverà un tubo gonfiabile e potrà prendere parte alla “battaglia più buona dell’anno”: un gesto simbolico, ironico e collettivo per rappresentare, attraverso il sorriso e l’entusiasmo, la volontà di combattere insieme contro la malattia. Un appuntamento pensato per coinvolgere persone di tutte le età e trasformare un momento di festa in un’occasione concreta di solidarietà.

L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto al reparto di Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale di Siena, a sostegno della sua attività e dei piccoli pazienti che vi vengono assistiti.

La Nobil Contrada del Bruco invita quindi senesi e visitatori a partecipare numerosi alla giornata del 10 ottobre, portando entusiasmo, creatività e voglia di condividere un momento di forte valore umano e sociale.

Perché, insieme, anche un gesto semplice può diventare un segno concreto di vicinanza.