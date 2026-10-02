San Quirico d’Orcia, autunno ricco di novità alla Biblioteca comunale

Un autunno pieno di appuntamenti e novità alla Biblioteca comunale di San Quirico d’Orcia. Negli spazi accoglienti al piano terra di Palazzo Chigi, saranno mesi da non perdere fra consigli di letture di libri, attività di doposcuola, corsi di scrittura e momenti di creatività. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutte le età.

Da ottobre a dicembre “Dopo la campanella”, attività di doposcuola, spazio studio e aiuto compiti per bambini della Scuola Primaria e ragazzi della Secondaria di primo grado. Nei mesi di ottobre e novembre “Le vie della memoria”, corso di scrittura creativa per raccontare i luoghi per riscoprire le storie personali. E poi “Le opere si raccontano” (fra ottobre e dicembre), laboratorio di scrittura creativa, voce e produzione audio a partire dalle opere di Forme nel Verde per bambini della Scuola Primaria e ragazzi della Secondaria di primo grado. Infine “Un mandala per conoscersi” (a novembre), attività serali di arte terapia per adulti.

“La Biblioteca comunale – sottolinea il sindaco di San Quirico d’Orcia, Marco Bartoli – è ormai un punto di incontro e di socialità, per i più piccoli, per i giovani, ma possiamo dire per utenti di tutte le età, grazie alle molte e variegate iniziative in programma. Non si frequenta la biblioteca soltanto per consultazioni, prestito libri, ma anche per svolgere attività di grande interesse e sviluppare nuove idee. Grazie ad un lavoro costante e di qualità che viene svolto ogni giorno dal personale della biblioteca, sempre con passione, competenza e professionalità” conclude Bartoli.

Dopo la campanella – Il nuovo servizio di doposcuola e supporto allo studio dedicato a bambini e ragazzi. Un ambiente stimolante, accogliente e strutturato dove i compiti non sono più un peso, ma un’occasione per crescere insieme e guadagnare autonomia.

Un’occasione per aiutare gli studenti più grandi a organizzare il proprio lavoro, superare le difficoltà nelle diverse materie e trovare il metodo di studio più adatto a ciascuno, affiancati da educatori qualificati. Il progetto è parte integrante della progettualità del Comune di San Quirico d’Orcia, dal titolo “InsideOut”. Si tratta di un Intervento finanziato dal Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, volto a potenziare le opportunità di educazione non formale, crescita e

inclusione per i giovani del territorio. L’iscrizione è obbligatoria e deve essere effettuata tramite il modulo online al seguente link:

https://forms.gle/oPQ99PxofTaPmcHt6

Le vie della memoria – Attraverso questa attività laboratoriale, l’utente è invitato a raccontare le storie personali collegate a un angolo, una via, un caseggiato, un orto o una piazza del proprio paese, ricostruendone così la mappatura emotiva e geografica. I ricordi

verranno trasformati in narrazioni letterarie, attingendo alla memoria per guardare lo spazio circostante con occhi nuovi e scoprirne il potenziale narrativo. Il corso, svolto dalla docente Elisabetta Casagli, si sviluppa come un viaggio in sei tappe fondamentali, guidando i partecipanti dall’osservazione del territorio fino alla creazione di un’opera collettiva.

Raccontare il paesaggio: il paesaggio come testo

letterario. L’esperienza dello spazio: paesaggio descritto e paesaggio narrato. Il paesaggio come spazio nel tempo: luoghi nella contemporaneità e nel ricordo. La scrittura delle sensazioni: non più ciechi al suono, sordi ai colori … il paesaggio non si percepisce

solo con gli occhi. Il paesaggio che abito: individuare un luogo narrabile. Il paesaggio che mi abita: l’immaginario ricostruire un racconto collettivo tenuto insieme dalla narrazione dei luoghi che hanno inciso sulla Storia della Vita. Iscrizioni: https://forms.gle/mQSrhM3TV45XpqD77

Le opere si raccontano – Sotto la guida di Gianpiero Giglioni, i ragazzi esploreranno le sculture di Forme nel Verde per scoprirne i segreti. Scegliendo un’opera preferita e giocando a inventare una storia originale. Impareranno a scrivere testi speciali con dialoghi

avventurosi e colpi di scena mozzafiato. Le storie diventeranno una vera e propria mini-guida parlante per la mostra. Potranno scoprie i trucchi degli attori per usare la voce e dare vita a personaggi incredibili. Useranno veri microfoni e strumenti digitali per registrare

i racconti come in radio. Potendo conoscere anche il paesaggio sonoro, aggiungendo musiche, rumori ed effetti speciali. Imparerai come si montano insieme le diverse tracce audio per fare magie con i suoni. Alla fine (grazie ad un podcast) ascolteranno tutti insieme il frutto del loro lavoro e delle loro idee. Il progetto è parte integrante della progettualità del Comune di San Quirico d’Orcia denominata “InsideOut”. Si tratta di un Intervento finanziato dal Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, volto a potenziare le opportunità di educazione non formale, crescita e inclusione per i giovani del territorio. Iscrizioni a questo link:

https://forms.gle/wr6BozswUzDudcaR8

Un mandala per conoscersi – Il progetto è rivolto a tutti coloro che sentono il bisogno di risvegliare la propria creatività, prendendosi un

momento per sé, abbassando lo stress con l’aiuto dei mandala.

L’attività, strutturata su 4 incontri serali, prevede la realizzazione di mandala (cerchi da colorare) utilizzando vari materiali e varie tecniche. In ogni incontro verrà realizzato un mandala diverso, riferito alla crescita personale. Mandala della Mano, Mandala del Nome,

Mandala Libero, Mandala dell’Abbondanza. Per iscrizioni: https://forms.gle/q8H11iXKVRdVEM8j7