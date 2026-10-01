Corso per volontari soccorritori alla Pubblica Assistenza Val d’Arbia

La Pubblica Assistenza Val d’Arbia lancia la data di avvio del nuovo corso di formazione con lo slogan “VOLONTARI? VOLENTIERI!”, invitando tutte le cittadine e i cittadini a mettersi in gioco per il bene della comunità.

Il corso di formazione è semplice, totalmente gratuito e aperto a tutti a partire dai 16 anni di età. Il primo incontro si terrà martedì 13 ottobre alle ore 21.15 presso la sede dell’associazione in Via IV Novembre n. 147 a Monteroni d’Arbia. I partecipanti avranno l’opportunità di formarsi, con il prezioso supporto dei formatori e di professionisti del settore, per svolgere diverse attività fondamentali per il territorio tra le quali si annoverano i trasporti sociali e ordinari, i servizi di emergenza territoriale, le attività sociali e progetti di solidarietà.

«Ogni giorno facciamo tanto per il nostro territorio e per chi ha bisogno, ma per poter fare ancora di più e rispondere al meglio alle esigenze della comunità abbiamo davvero bisogno dell’aiuto di tutti», dichiara Massimiliano Fioravanti, Presidente della Pubblica Assistenza Val d’Arbia. «Avere nuovi volontari significa poter ampliare i nostri servizi e garantire un supporto sempre più capillare ed efficiente. Diventare volontario è un gesto semplice che fa concretamente la differenza.»

La cittadinanza, le associazioni del territorio, le istituzioni, i referenti del mondo scolastico, gli organi di stampa sono invitati alla serata di presentazione del corso per conoscere la proposta formativa, la storia e i valori delle Pubbliche Assistenze, le attività e i progetti dell’Associazione.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Pubblica Assistenza Val d’Arbia ai seguenti recapiti:

Telefono: 0577 372422 – 0577 373218 E-mail: [email protected] Sito Web: www.pubblicaassistenzavaldarbia.it

È inoltre possibile effettuare l’iscrizione o richiedere informazioni scansionando il QR Code presente sulle locandine ufficiali.