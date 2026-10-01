Poggibonsi, un concerto per la nuova ambulanza della Misericordia

Nel pieno delle celebrazioni per gli 800 anni dall’ascesa al Cielo di S. Francesco d’Assisi, la Misericordia di Poggibonsi riflette sul legame che unisce la propria missione all’insegnamento francescano e, con l’invito a tutti noi a riscoprire i valori della solidarietà, della fraternità e del volontariato, organizza Venerdì 9 Ottobre alle ore 21:15 presso la Basilica di S. Lucchese in Poggibonsi un concerto di musica classica con pianoforte e trio d’archi.

Un quartetto di giovani e talentuosi musicisti formatosi al Conservatorio “Cherubini” di Firenze composto da Mirella Genova (Violino), Davide Semplici (Viola), Gabriele Signorini (Violoncello), Francesco Marri (Pianoforte) eseguirà brani di Wolfgang Amadeus Mozart e Franz Liszt.

Serata ad ingresso libero: le offerte volontarie verranno interamente devolute all’acquisto di una nuova ambulanza.

L’iniziativa è stata realizzata anche con il contributo di Banca di Cambiano, Checcacci Strumenti Musicali, Expertas Assicurazioni, Eco Spurgo.

“Questo concerto non è semplicemente un evento culturale o un momento di svago -dice il governatore della Misericordia Vallis Berti- ma un tassello fondamentale di un progetto collettivo: l’acquisto di una nuova ambulanza, in sostituzione di quella recentemente andata distrutta in un incidente stradale.

L’ambulanza non è solo un mezzo di trasporto sanitario. È un presidio di sicurezza per il territorio, una mano tesa nel momento del bisogno, un simbolo di speranza. Ogni volta che una sirena suona nelle nostre strade ci sono uomini e donne che volontariamente mettono il proprio tempo e il proprio cuore a disposizione degli altri, pronti a soccorrere chiunque si trovi in difficoltà, senza distinzioni.

Anche per questo vi invito a partecipare a questo evento dove la bellezza della musica si fonde alla nobile causa della solidarietà.

Ogni singolo contributo si trasformerà in aiuto per il prossimo, in vite protette, in risposte concrete alle emergenze sanitarie di domani.

Ringrazio vivamente -conclude Berti- i musicisti, i padri del convento di S. Lucchese, gli sponsor, gli organizzatori e quanti, a vario titolo, hanno collaborato alla riuscita dell’evento.

Vi aspettiamo numerosi per una serata di ottima musica e solidarietà”.