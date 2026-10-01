MontepulcianoRun, 3 giorni a tutta corsa

Venerdì sera si comincia. Con la Lumediluna, l’urban trail competitivo con partenza alle 21:30 prenderà il via l’edizione 2026 del lungo weekend che culminerà con la MontepulcianoRun della domenica, una delle più grandi classiche del calendario toscano e non solo. La gara sui 6,7 km sarà il giusto antipasto per la manifestazione della domenica, partendo da Piazza Grande verso la Fortezza Medicea e girando per la città sotto le luci della sera, in uno scenario così carico di fascino che il risultato passa sempre in secondo piano.

Sabato tantissimi gli eventi che coinvolgeranno atleti e accompagnatori, dalla Nobilipassi, la non competitiva del mattino attraverso le cantine locali per la quale sono già oltre 200 gli iscritti alla Mini MontepulcianoRun per bambini (alle 15:00 in Piazza Grande) fino al convegno delle 17:30 alla Fortezza dove ci si interrogherà sulla contrapposizione tra coach e AI per essere guidati nell’allenamento. Fra gli ospiti del convegno il prof. Vittorio Polvani, l’ex azzurro di maratona Alberico Di Cecco e la campionessa di ultradistanze Federica Moroni.

Domenica sarà la volta delle gare, la Nobile Lunga di 30 km e la Nobile Corta di 15 per le quali sono già oltre 300 gli iscritti, ma il grosso delle adesioni sta arrivando proprio in queste ore con la presentazione degli elenchi da parte di tante società toscane e non solo. Ha già dato la sua adesione un big del settore come Alberto Mosca, reduce dalla seconda piazza nel Winter Brich Trail in Piemonte. Non ci sarà spazio solamente per gli agonisti visto che alle 9:30 prenderanno il via la Montepulcianofoot e la Nordic Walking. Le prove competitive scatteranno sempre alle 9:30 ma dal Tempio di San Biagio per concludersi nello scenario di Piazza Grande dove le premiazioni metteranno la parola fine su tre giorni indimenticabili.

Fino all’1 ottobre c’è ancora la possibilità d’iscriversi alle quote ordinarie di 35 euro per la Lunga e 25 per la Corta. Gli organizzatori metteranno a disposizione un servizio navetta verso lo Stadio Bonelli per utilizzare spogliatoi e docce. Alle 12:00 presso la Fortezza inizierà il Pasta Party del costo di 12 euro per gli accompagnatori, che comprenderà oltre al primo, roastbeef, contorno, pane, acqua e vino per un pasto davvero completo.

Le premiazioni in Piazza Grande, davanti al loggiato, riguarderanno i primi 3 uomini e donne delle due distanze competitive e i primi 5 di ogni categoria. E a tutto ciò va aggiunta la bellezza immutabile nel tempo di Montepulciano, per un weekend indimenticabile sia per chi correrà che per chi sarà presente…

Per informazioni: Asd La Chianina, https://montepulcianorun.it/