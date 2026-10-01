Prenderà il via sabato 3 ottobre il ciclo di aperture straordinarie d’autunno dedicate a Villa Brandi, promosso dai Musei Nazionali di Siena. In occasione della manifestazione Urban Nature (la festa della natura in città del WWF), la splendida dimora situata a Vignano aprirà eccezionalmente le sue porte per un fine settimana inaugurale interamente incentrato sulla scoperta della biodiversità e della storia del luogo.

L’appuntamento chiave di sabato 3 ottobre è “Osservando la natura: MiniBioBlitz a Villa Brandi”, un’iniziativa speciale di scienza partecipata (citizen science) nata dalla preziosa collaborazione tra i Musei Nazionali di Siena e il Museo di Storia Naturale dell’Accademia dei Fisiocritici. L’evento è pensato per valorizzare e far scoprire l’inestimabile patrimonio paesaggistico che circonda la villa.

Famiglie e cittadini, accompagnati da esperti naturalisti, potranno contribuire attivamente al censimento e all’osservazione delle specie animali e vegetali. I biologi ed esperti accompagneranno i gruppi sul campo e saranno a disposizione per una serie di approfondimenti dedicati all’interno della caratteristica Tinaia della villa. Per la rilevazione condivisa delle specie, si consiglia vivamente di scaricare l’applicazione gratuita iNaturalist sul proprio smartphone prima dell’arrivo.

Il programma della mattinata (ore 9.00 – 13.00) prevede turni incrociati studiati per un massimo di 25 partecipanti a gruppo, strutturati per consentire a tutti di vivere l’esperienza completa:

Turno delle 9.30: Partenza del MiniBioBlitz con gli esperti naturalisti nel parco per chi effettuerà la visita guidata storico-artistica alle 11.30.

Turno delle 11.30: Partenza del MiniBioBlitz con gli esperti naturalisti nel parco per chi avrà effettuato la visita guidata storico-artistica alle 9.30.

L’appuntamento del 3 ottobre sarà il primo di un ricco calendario che animerà tutti i sabati mattina del mese, sempre dalle 9.00 alle 13.00, con proposte che spaziano dai laboratori per bambini ai dialoghi tra le arti. Il calendario completo e aggiornato delle iniziative è consultabile sul sito web dei Musei Nazionali di Siena.

Tutte le attività e i laboratori in programma sono inclusi nel normale biglietto di ingresso. Data la disponibilità limitata di posti (max 25 persone per turno), la prenotazione è obbligatoria per ciascun appuntamento.

Per riservare il proprio posto è necessario inviare una email a: [email protected].