Sienaenergie, visita all’impianto di smaltimento dei pannelli solari

Installatori e tecnici aderenti alla Comunità Energetica Sienaenergie nei giorni scorsi hanno visitato l’azienda di smaltimento dei pannelli fotovoltaici a fine vita di Semia Green di Pian del Sentino a Rapolano, accompagnati dal presidente dello stesso Tiziano Scarpelli e dal direttore tecnico ing. Fabio Menghetti.

L’impianto mette insieme una soluzione per la gestione dei pannelli fotovoltaici a fine vita e la creazione di nuovi posti di lavoro – ha dichiarato Scarpelli. Lo sviluppo sostenibile e le positive ricadute occupazionali, dirette e indirette, sono i due pilastri che hanno ispirato un progetto di grande valenza ambientale.

“Sienaenergie” evidenzia che le aziende installatrici che fanno parte del proprio gruppo tecnico, a seguito dei rapporti avviati con Semia Green, sono in grado di offrire a chiunque debba smaltire vecchi impianti fotovoltaici un percorso di ritiro e consegna dei materiali per un virtuoso processo di riciclo. Così si fornisce anche una risposta a tutti coloro che hanno dubbi sulla destinazione finale dei pannelli che hanno esaurito la capacità produttiva.

L’impianto, primo di questo tipo in Toscana, permette di recuperare oltre il 95 % dei componenti dei pannelli fotovoltaici, costituiti da materie prime ad alto valore aggiunto come alluminio, vetro, plastica, silicio e rame da avviare alle industrie del riciclo per reintrodurli nel processo produttivo. Le varie componenti vengono selezionate meccanicamente ricavando barre di alluminio, granelli di rame, polvere di silicio, vetro frantumato e plastica in scaglie (come si osserva nelle foto allegate).