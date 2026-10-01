Giornata del Cervello di Fondazione Onda ETS

In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese aderisce alla prima edizione dell’(H)Open Weekend sulla salute del cervello, promosso da Fondazione Onda ETS: anche l’Aou Senese infatti fa parte del network di ospedali con il Bollino Rosa (l’AOUS ne ha tre per l’elevata attenzione nella cura delle donne), con iniziative dedicate alla sensibilizzazione della popolazione femminile su particolari tematiche di salute.

Alle Scotte professionisti a disposizione dei cittadini per diverse iniziative ad accesso libero, dedicate alla prevenzione, diagnosi e informazione sulle principali patologie neurologiche e cognitive. Nel pomeriggio dell’8 ottobre, il personale medico ed infermieristico della UOC Stroke Unit, diretta dalla dottoressa Rossana Tassi, effettua colloqui individuali ad accesso libero rivolti a tutte le donne che necessitino di ricevere informazioni dettagliate su prevenzione, diagnosi e cure dell’ictus.

Gli incontri si tengono dalle ore 14:30 alle 16:30 nell’ambulatorio numero 5 della Libera Professione, situato al lotto 1 piano 1. Parallelamente, la UOSA Psicologia, il cui responsabile è il professor Andrea Pozza, propone lo sportello gratuito a porte aperte “Mente in forma! Ascolto, consigli e allenamento cognitivo”: dalle ore 14:30 alle 15:30, negli ambulatori di Psicologia situati al lotto 2 piano 4, specialisti in Psicologia, Neurologia e Psichiatria offrono consulenze e distribuiscono materiale informativo per aiutare ad indagare aspetti relativi a dimenticanze, cali di attenzione e problemi di memoria. A completare il quadro delle attività previste per la giornata, la UOC Neurologia, con referente la dottoressa Monica Ulivelli, promuove l’incontro intitolato “Sclerosi Multipla: consigli pratici per gestire la fatica”. Dalle ore 15 alle 17, nella sala riunioni della UOC Reumatologia (lotto 3, piano -1, lato direzione), gli specialisti del Centro Sclerosi Multipla incontreranno le pazienti per dialogare sulla gestione della fatica, un sintomo che incide in modo profondo sulla qualità della vita quotidiana delle persone affette da questa patologia.

L’evento prevederà fino a 15 posti disponibili ad ingresso libero. I servizi offerti sono da oggi consultabili attraverso il motore di ricerca https://bollinirosa.it/iniziative/ o cliccando sul Bollino Rosa nella Homepage del sito www.ao-siena.toscana.it, selezionando regione e provincia e visualizzando le strutture aderenti, le prestazioni disponibili e le modalità di accesso.