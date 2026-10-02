Energia e territori: su Rai1 la tappa conclusiva del viaggio di Estra con “Linea Verde – L’Italia è straordinaria”

Si conclude il secondo viaggio di Estra con “Linea Verde – L’Italia è straordinaria”, il programma di Rai1 che da mesi racconta territori, comunità, tradizioni e innovazione nei luoghi in cui il Gruppo energetico opera.

Dopo le tappe in Toscana, Marche e Campania, il viaggio approda in Sicilia, terra del sole: ed è proprio il sole a farsi energia nell’impianto fotovoltaico “Italia” di Estra a Siracusa, al centro della puntata. Qui, l’Amministratore delegato Nicola Ciolini illustra il piano con cui Estra punta a investire oltre 500 milioni di euro in fonti rinnovabili, con l’obiettivo di realizzare impianti fotovoltaici con una capacità complessiva di 520 MW entro il 2029. Una crescita di produzione di energia pulita che vede anche interventi nell’eolico, dove il Gruppo è entrato di recente con l’acquisizione del parco di Pontelandolfo, in Campania.

È proprio su questo legame tra energia e territorio che si sofferma, in chiusura di puntata e di viaggio, il presidente di Estra Francesco Macrì. Nel confronto con il conduttore Federico Quaranta, il presidente allarga lo sguardo dal singolo impianto alla visione del Gruppo, ricordando come la vicinanza ai territori resti un tratto distintivo di Estra anche nella sua crescita, e come le trasformazioni in corso, a partire da quella energetica, debbano tradursi in occasioni concrete di sviluppo per le persone, le imprese e le comunità. Un impegno che, per Estra, resta un lavoro quotidiano prima ancora che una tappa televisiva.

La puntata di “Linea Verde – L’Italia è straordinaria” andrà in onda sabato 3 ottobre alle ore 12 su Rai1 e sarà disponibile anche su RaiPlay.