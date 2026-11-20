La grande cucina incontra il fascino medievale di Monteriggioni per un fine settimana dedicato al gusto ed alle eccellenze gastronomiche. Sabato 5 e domenica 6 dicembre, il Castello ospiterà ‘Stelle Tra Le Mura’, un evento che riunisce alcuni importanti protagonisti della ristorazione, chef, produttori ed artigiani, chiamati a raccontare attraverso le proprie creazioni ed i propri prodotti la ricchezza e la varietà del panorama enogastronomico.

Per due giorni, Piazza Dante Alighieri e Piazza Primo Maggio si animeranno con un percorso dedicato alle eccellenze gastronomiche, alla creatività in cucina e alla cultura del buon cibo. Non un semplice mercatino natalizio, ma un’esperienza che mette al centro le persone, le loro storie e la passione che si cela dietro ogni prodotto e ogni creazione: un incontro tra alta cucina, tradizione, ricerca, artigianalità e convivialità, in un’atmosfera natalizia speciale.

Ad ideare e curare l’iniziativa il Maestro due stelle Michelin Gaetano Trovato, chef del ristorante Arnolfo ed anima di BIS, insieme a Lazzaro Cimadoro, di Castello di Bigozzi.

Accanto a Gaetano Trovato e Lazzaro Cimadoro, saranno protagonisti dell’evento chef e ristoratori che rappresentano importanti realtà della scena gastronomica: Franco Sangiacomo del Castello di Brolio, Alberto Rini di Osteria 1126, Federico Migliori e Chiara Zanetti di Nello Ristorante, Matteo Caso de I Boceri Pizzeria, Michele Targi de La Galleria, Giovanni Di Pirro de La Torre, Davide Canella di Contrada e lo chef Alessandro Calabrese.

Ad arricchire il percorso gastronomico contribuiranno Gabriele Ciacci ed Elisa Polvani di Opera Waiting, Laura Peri, impegnata nella tutela della biodiversità e delle antiche razze avicole del Valdarno, la Gelateria di Sergio Dondoli, il Colombaio della Famiglia Logi, con la loro Vernaccia, Campo di Pane ed il Birrificio BVS.

Non mancherà uno spazio dedicato all’artigianato e alla creatività, con Kate Pitt, artista artigiana della tessitura, e Idea Toscana.

A completare la proposta saranno presenti anche alcune attività di Monteriggioni: Pit Stop 17, 2 di 2 Oggettistica Artigianale, La Bottega del Castello, l’Azienda Poggio ai Laghi ed il Ristorante Da Remo.

L’elenco dei partecipanti potrà essere soggetto ad aggiornamenti e integrazioni con l’aggiunta di nuovi ospiti e protagonisti dell’evento.

Non mancheranno gli addobbi e l’atmosfera natalizia che vestiranno il Castello, insieme alla Banda dei Babbo Natale e alle Renne Pazze di Memento Ridi, per coinvolgere grandi e piccoli in un fine settimana all’insegna dell’allegria.

La visione dei promotori.

Gaetano Trovato, chef del ristorante Arnolfo e anima di BIS:

«Monteriggioni è il luogo giusto per dare vita ad un’iniziativa come questa. La bellezza e l’eleganza del Castello richiedono una proposta capace di esserne all’altezza. L’idea è quella di creare qualcosa di diverso dal tradizionale mercatino natalizio, con una selezione attenta di chef, produttori e artigiani, ognuno portatore di una propria identità e di un prodotto autentico. Vorrei che Stelle tra le Mura fosse un appuntamento riconoscibile per la qualità, la cura e la raffinatezza delle sue proposte, senza perdere il piacere della convivialità. Un evento in cui il valore di ciò che viene presentato trovi nel luogo una cornice naturale e in cui nulla sia lasciato al caso».

Lazzaro Cimadoro, di Castello di Bigozzi:

«Abbiamo voluto coinvolgere direttamente gli chef dei ristoranti, perché siano loro in prima persona a presentare le proprie specialità e a raccontare la loro cucina. Sarà un’occasione per portare a Monteriggioni realtà importanti della ristorazione, insieme a produttori e artigiani del gusto, offrendo al pubblico la possibilità di conoscere da vicino i protagonisti e assaggiare le loro proposte. Ci auguriamo che siano due giornate piacevoli, all’insegna della buona cucina e dell’atmosfera natalizia».

Il valore culturale e turistico dell’iniziativa.

Marco Valenti, assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Monteriggioni:

«Con Stelle tra le Mura abbiamo voluto costruire una proposta che mettesse in relazione la cultura gastronomica con il patrimonio storico ed architettonico di Monteriggioni. La presenza di chef di primo piano, insieme a ristoratori, produttori e artigiani, darà vita a un percorso di degustazione e incontro che si distingue per la qualità e la varietà dei suoi protagonisti. Crediamo che il valore di un’iniziativa sia anche nella capacità di creare occasioni nuove, mettendo in dialogo competenze, esperienze e realtà diverse. Ringrazio la Monteriggioni AD 1213 per la collaborazione e per il contributo dato all’organizzazione, così come tutti i professionisti che hanno scelto di partecipare e rendere possibile questo appuntamento».

L’appuntamento è per sabato 5 e domenica 6 dicembre 2026, dalle ore 11 alle 19, nelle piazze Dante Alighieri e Primo Maggio, all’interno del Castello di Monteriggioni.

L’iniziativa è sostenuta dal Comune di Monteriggioni. L’ingresso al Castello è libero.

Informazioni: [email protected] [email protected]