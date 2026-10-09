Incidente sul lavoro a Badesse: gravissimo uomo di 58 anni

Intervento del 118 dell’Asl Tse, attivato alle 15.40 di oggi, venerdì 9 ottobre, per un incidente sul lavoro avvenuto in via della Resistenza a Badesse, nel comune di Monteriggioni.
Un uomo di 58 anni, rimasto ferito per cause al momento imprecisate, è stato trasportato in codice 3 (gravissime condizioni) al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena.
Sul luogo dell’incidente sul lavoro sono intervenute l’automedica di Siena e l’ambulanza della Pubblica Assistenza di San Rocco a Pilli.
Presenti le forze dell’ordine ed il personale del Pisll (Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro) per accertare le modalità dell’accaduto.