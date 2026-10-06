Incontri per aiutare gli anziani a riconoscere dalle truffe

Prossimi appuntamenti:

Giovedì 15 Ottobre 2026 alle ore 18.00. A Quercegrossa, presso la Sede della Misericordia.

Lunedì 19 Ottobre 2026 alle ore 18.00. A Uopini, presso la Sede dei Donatori di Sangue.

Difendersi dalle truffe è possibile: MESSAGGIO ANCHE PER I FIGLI E NIPOTI FATE PRESENTE AI VOSTRI PARENTI PIU’ ANZIANI CHE:

Le tecniche adottate dai truffatori, per quanto subdole e fantasiose, hanno schemi ricorrenti: conoscerli è il primo passo per difendersi.

Sono tantissime le strategie adottate dai truffatori per carpire la fiducia degli anziani: dalla finta perdita di gas, all’urgente pagamento di cauzioni inesistenti, fino ad arrivare alla sorpresa di un inaspettato rimborso.

I malviventi infatti approfittano della sensibilità emotiva e della fragilità fisica per conquistare la fiducia delle vittime.

CONTRO LE TRUFFE ALCUNI CONSIGLI:

1. Diffidate dalle apparenze: un sorriso, un abbraccio o un portamento distinto potrebbero essere un modo per avvicinarvi e ottenere la vostra fiducia.

2. Attenzione ad aprire la porta agli sconosciuti: controllate sempre videocitofono, lo spioncino e la catenella, evitando che ad aprire la porta siano i vostri nipotini.

3. Il tesserino non basta: finti impiegati degli Enti di gestione di luce/acqua/gas potrebbero averli falsificati.

4. Limitate la confidenza al telefono: in caso di persone che si presentano come avvocati o appartenenti a Forze dell’Ordine e vi chiedono denaro per assistere i vostri familiari arrestati o coinvolti in incidenti stradali, prendete tempo e chiamate il numero di emergenza 112 o un parente.

5. Limitate la confidenza su internet: non diffondete sui social e per email dati e informazioni personali. come password o dati bancari.

6. Non fatevi distrarre: negli ambienti affollati, sui mezzi pubblici di trasporto, al mercato è facile distrarre una persona con una spinta, all’apparenza involontaria, o una battuta spiritosa mentre si maneggia del denaro: tali circostanze potrebbero favorire ladri e truffatori.