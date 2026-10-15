Monteriggioni approva il Piano Strutturale e il Piano Operativo

Il Comune di Monteriggioni ha approvato definitivamente il Piano Strutturale ed il Piano Operativo, portando a compimento un passaggio fondamentale nel percorso di pianificazione urbanistica del territorio comunale.

I due strumenti definiscono il quadro di riferimento per le scelte urbanistiche e per le trasformazioni del territorio, abbiamo portato avanti un lavoro di pianificazione sviluppato nel corso degli anni ed aggiornato attraverso un percorso di approfondimento e confronto.

Tra i principi che orientano i Piani c’è il contenimento del consumo di suolo, insieme alla tutela del paesaggio ed alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. La pianificazione punta a coniugare queste priorità con le esigenze della comunità, attraverso disposizioni aggiornate che tengano conto dell’evoluzione normativa e delle necessità di cittadini, professionisti, attività produttive e commerciali.

In questo quadro si inserisce anche il lavoro di revisione delle norme urbanistiche, con l’obiettivo di rendere più chiara l’applicazione delle disposizioni e favorire gli interventi di recupero degli edifici esistenti, nel rispetto delle regole e della qualità complessiva del territorio. Il percorso ha inoltre consentito di recepire le innovazioni introdotte dalla legge regionale toscana n. 51 del 2025, che ha adeguato la normativa regionale alle disposizioni del cosiddetto “Salva Casa”.

Monteriggioni è tra i primi Comuni ad aver integrato queste novità nel proprio quadro urbanistico.

I nuovi strumenti hanno recepito le prescrizioni della Conferenza Paesaggistica regionale, sono conformati alla disciplina del PIT-PPR e hanno integrato gli esiti delle oltre 100 osservazioni presentate da cittadini, enti e soggetti interessati durante tutto il percorso partecipativo.

«Con questo passaggio diamo concretezza ad una visione del territorio che abbiamo portato avanti nel corso degli anni: uno sviluppo attento, che sappia coniugare la tutela del paesaggio ed il contenimento del consumo di suolo con le esigenze di chi vive e lavora a Monteriggioni – afferma il Sindaco di Monteriggioni, Andrea Frosini –. L’approvazione definitiva non è un punto di arrivo isolato, ma uno strumento per dare certezza alle scelte che riguardano il futuro della nostra comunità».

Saranno ora espletate le procedure successive all’approvazione, gli strumenti entreranno in vigore 30 giorni successivi alla pubblicazione dell’avviso di approvazione sul BURT e quindi indicativamente da dicembre.

Il primo cittadino ha voluto sottolineare, inoltre, il lavoro svolto per arrivare all’approvazione definitiva.

«Il risultato è frutto di un lavoro approfondito, portato avanti dagli uffici comunali e da tutti i soggetti coinvolti – conclude il Sindaco –. Desidero ringraziare in particolare l’architetto Valeria Capitani, tutto il suo staff e l’architetto Stefania Rizzotti, coordinatrice del gruppo di progetto, per l’impegno e la professionalità dimostrati».

Con l’approvazione definitiva si conclude una fase significativa del percorso urbanistico comunale, consolidando il quadro di riferimento entro cui saranno valutate e governate le trasformazioni del territorio di Monteriggioni.