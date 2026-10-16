Monteriggioni, lavori alla rete idrica: possibili disagi il 21 ottobre

Mercoledì 21 ottobre Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Monteriggioni per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via Cassia Nord. I lavori sono in programma dalle 9 alle 11 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Cassia Nord, via Italia, via del Rugio, via G. Marconi, via A. Grandi, via G. Di Vittorio, via E. Berrettini, via Martiri di Montemaggio, via Casa Giubileo, via Chiantigiana, via del Risorgimento, via della Libertà, via G. Vitaliano, via dell’Industria, strada dell’Abate, località Pianuzzo, località Mirandola, SP51/a e zone limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 11 del giorno stesso.

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