Monteriggioni, nuovo regolamento per gli impianti sportivi

Il Consiglio comunale di Monteriggioni ha approvato il nuovo regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali. Il documento aggiorna le regole ed adegua la disciplina alle nuove normative.

Il nuovo regolamento conferma la volontà dell’Amministrazione di sostenere la pratica sportiva e garantire a cittadini, associazioni e società sportive un utilizzo corretto e ordinato degli impianti comunali.

Una parte importante riguarda le modalità di affidamento della gestione, con particolare attenzione alle associazioni e società sportive dilettantistiche del territorio. I progetti che saranno presentati saranno valutati considerando diversi aspetti, tra cui l’esperienza maturata, il numero di iscritti, la qualità delle attività proposte, le tariffe, gli interventi di miglioramento e manutenzione e le iniziative rivolte a giovani, anziani e persone con disabilità.

Il nuovo regolamento tiene conto anche degli investimenti che i gestori potranno realizzare, collegando la durata della gestione alle caratteristiche del progetto e agli interventi previsti.