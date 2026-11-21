Questa mattina il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha partecipato alla manifestazione insieme ai sindaci della Val d’Elsa per ribadire la contrarietà alla chiusura del punto nascita di Campostaggia (Poggibonsi): “Su questa vicenda serve buon senso e una visione capace di guardare alla realtà dei territori. Per questo chiediamo al Ministero una deroga di un anno: non per rinviare il problema, ma per avere il tempo necessario a individuare e mettere in campo soluzioni concrete e strutturali – afferma il presidente – I dati demografici parlano chiaro: nel 2008 in Toscana nascevano 33.000 bambini, mentre nel 2025, per la prima volta, siamo scesi sotto la soglia dei 20.000. Di fronte a un calo così significativo non possiamo applicare in modo rigido parametri concepiti in un contesto demografico profondamente diverso da quello attuale.”

Giani indica strategia e strumenti per garantire assistenza a famiglie e comunità: “Durante questo anno di deroga potremmo lavorare su due direttrici concrete – precisa il presidente -: la prima con un intervento legislativo in Parlamento per ridurre del 20% la soglia minima richiesta per mantenere aperti i punti nascita, portandola da 500 a 400 parti l’anno. Una misura di equità che non riguarderebbe soltanto Poggibonsi, ma tanti presidi territoriali in tutta Italia che oggi si trovano in una situazione analoga. La seconda: la realizzazione di un’équipe unica e integrata tra il presidio di Campostaggia e l’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena. Una sinergia organizzativa che consentirebbe di ottimizzare risorse e costi, evitando duplicazioni e garantendo al tempo stesso continuità assistenziale e sicurezza alle famiglie della Val d’Elsa”

Questa mattina il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha partecipato alla manifestazione insieme ai sindaci della Val d’Elsa per ribadire la contrarietà alla chiusura del punto nascita di Campostaggia (Poggibonsi): “Su questa vicenda serve buon senso e una visione capace di guardare alla realtà dei territori. Per questo chiediamo al Ministero una deroga di un anno: non per rinviare il problema, ma per avere il tempo necessario a individuare e mettere in campo soluzioni concrete e strutturali – afferma il presidente – I dati demografici parlano chiaro: nel 2008 in Toscana nascevano 33.000 bambini, mentre nel 2025, per la prima volta, siamo scesi sotto la soglia dei 20.000. Di fronte a un calo così significativo non possiamo applicare in modo rigido parametri concepiti in un contesto demografico profondamente diverso da quello attuale.”

Giani indica strategia e strumenti per garantire assistenza a famiglie e comunità: “Durante questo anno di deroga potremmo lavorare su due direttrici concrete – precisa il presidente -: la prima con un intervento legislativo in Parlamento per ridurre del 20% la soglia minima richiesta per mantenere aperti i punti nascita, portandola da 500 a 400 parti l’anno. Una misura di equità che non riguarderebbe soltanto Poggibonsi, ma tanti presidi territoriali in tutta Italia che oggi si trovano in una situazione analoga. La seconda: la realizzazione di un’équipe unica e integrata tra il presidio di Campostaggia e l’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena. Una sinergia organizzativa che consentirebbe di ottimizzare risorse e costi, evitando duplicazioni e garantendo al tempo stesso continuità assistenziale e sicurezza alle famiglie della Val d’Elsa”.