Le luminarie in Piazza Arnolfo, la pista del ghiaccio, Babbo Natale e una casa dove incontrarlo e partecipare ai laboratori creativi. Poi mercatini, spettacoli, musica e un nuovo spazio per raccontare le produzioni e il saper fare della città. Dal 6 dicembre al 6 gennaio Colle di Val d’Elsa si prepara a vivere un mese di iniziative natalizie con un programma ricco e denso di appuntamenti che coinvolge Comune, associazioni, Pro Loco e realtà del territorio.

“Abbiamo preparato una programmazione per il Natale ampia e ricca, pensata per tutta la nostra comunità – afferma il sindaco Piero Pii –. Un mese di eventi e iniziative per bambini, giovani e famiglie, con tante occasioni per ritrovarsi nelle piazze, vivere i luoghi della cultura e riscoprire il piacere di stare insieme. Ci aspettiamo una grande partecipazione dei cittadini e vogliamo ringraziare le associazioni, i commercianti e tutte le realtà del territorio che contribuiscono a rendere possibile questo programma. È dalla loro collaborazione che nasce un Natale capace di coinvolgere la città e di accogliere chi verrà a trovarci. Il nostro augurio è che ciascuno possa trovare un’occasione per partecipare e sentirsi parte della comunità colligiana”

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“Vogliamo che il Natale sia un’occasione per vivere Colle ritrovarsi nelle piazze e scoprire quello che la nostra città sa offrire – dichiarano gli assessori Carlotta Lettieri e Valerio Peruzzi – Il programma nasce dalla collaborazione con le associazioni e le realtà del territorio, che ringraziamo per aver contribuito a costruire un calendario rivolto a tutte le età: dagli appuntamenti per i bambini agli spettacoli, dai mercatini alla musica, ogni iniziativa sarà un invito a trascorrere del tempo in città, entrare nei negozi, conoscere le produzioni locali e fermarsi nei nostri ristoranti. L’edicola pop-up ‘Made in Colle’ sarà un’ulteriore occasione per dare visibilità al saper fare colligiano. Ai cittadini e a chi verrà a trovarci vogliamo offrire un Natale accogliente, capace di unire la festa alla scoperta del territorio”.

Il Natale si accende il 6 dicembre. La giornata inaugurale si aprirà con il mercato straordinario, dalle ore 8 alle 13 in Piazza Arnolfo. Alle 11.30 è prevista l’inaugurazione dell’edicola pop-up “Made in Colle” e alle 12 l’accensione delle luminarie con brindisi sotto l’albero di Natale in Piazza Arnolfo. Alle ore 15 apertura straordinaria del Torrione con visite guidate su prenotazione, mentre alle ore 16, presso la sala convegni dell’Hotel Palazzo San Lorenzo, l’amministrazione comunale illustrerà il progetto di restauro del monumento e l’Associazione Città del Cristallo presenterà il bicchiere “Il Colligiano”, realizzato su progetto dell’architetto Duccio Santini.

Un’edicola per raccontare la città. L’apertura dell’edicola pop-up “Made in Colle” si inserisce all’interno di “Colle Vive: rilanciamo il centro urbano”, il progetto promosso dal Comune e cofinanziato dalla Regione Toscana per favorire la rigenerazione urbana e commerciale. Il recupero dell’ex edicola vicino all’ex stazione ferroviaria restituisce alla città uno spazio pensato per accoglienza, promozione territoriale ed esposizione. “Made in Colle” valorizzerà produzioni, attività e saperi locali portando avanti un percorso già avviato con la prima “Colle Vetrina” in via Mazzini e con la sezione del portale turistico VisitColle, che racconta artigiani e realtà creative attraverso schede e video. L’inaugurazione natalizia aggiunge così un luogo fisico di incontro e scoperta a un progetto che mette in relazione artigianato, commercio e turismo.

L’8 dicembre tra pattini, musica e Babbo Natale. Per la giornata dell’Immacolata Piazza Arnolfo accoglierà, dalle 16 alle 19, la Casa di Babbo Natale con i laboratori promossa dal Comune insieme a Pubblica Assistenza, Misericordia, Quartieri di Gracciano, La Scossa e Amici del Musical. Dalle 16 alle 19 spazio alle esibizioni musicali natalizie delle associazioni colligiane, mentre alle 16.30 arriverà Babbo Natale in Vespa, accompagnato dal Vespa Club Valdelsa. Nella stessa giornata è prevista l’inaugurazione della pista del ghiaccio Sivieri con DJ set. Dalle 14 alle 19 sarà inoltre possibile vedere da vicino i nuovi mezzi della Misericordia esposti in piazza. In occasione della Santa Messa nella Chiesa di Sant’Agostino sarà inaugurata anche la mostra ‘Presepi multietnici’.

Tre serate con “Sorsi d’Autore” dall’11 dicembre. Arte e gusto si uniranno in un percorso di degustazione alla scoperta di birra, champagne e gin esaltati dall’assaggio in calici in cristallo e vetro di Colle di Val d’Elsa nelle tre serate con “Sorsi d’Autore” in programma venerdì 11, martedì 15 e venerdì 18 dicembre alle ore 18.30 nel Museo San Pietro.

Il fine settimana del 12 e 13 dicembre. Sabato 12 dicembre Piazza Arnolfo si animerà, dalle 11 alle 20, con “La magia del Natale a Colle”, il mercatino di Natale con prodotti del territorio e il coinvolgimento delle attività commerciali colligiane. Le iniziative vedranno la partecipazione di Equilibrio e Pro Loco, con un programma di intrattenimento che partirà alle ore 11 con D’Artagnan, il mago delle bolle. Alle 12 e alle 16 arriveranno clown e giocoleria con Art by Pallotto, mentre alle 17 e alle 18.30 sarà la volta di The Big Violinist, uno spettacolo scenico e musicale unico in Italia. Nel pomeriggio torneranno la Casa di Babbo Natale, dalle 16 alle 19, e parallelamente lo skate natalizio nello spazio sotto la banca Mps per un appuntamento dedicato agli adolescenti in collaborazione con il progetto ColleX. Alla Galleria Sensi Arte, dalle 16 alle 17.30, Giuseppe D’Ambrosio, Maoetao, proporrà “Origami a Natale”. Dalle 16.30 alle 18.30, al Bar Garibaldi in Piazza Arnolfo, si terrà invece “Insieme per gli auguri – Grazie a chi dona”, a cura della Pubblica Assistenza e dell’Associazione Donatori di Sangue. Sempre sabato 12 dicembre alle ore 16 saranno esposti, nel loggiato antistante la sede della Pro Loco, gli elaborati artistici delle scuole medie realizzati per il concorso Lions ‘Un Poster per la Pace 2026-2027: Armonia nell’umanità’.

Domenica 13 dicembre il Mercato del Forte animerà Piazza Arnolfo dalle 8 alle 19, mentre la Casa di Babbo Natale sarà aperta dalle 16 alle 19 e ospiterà, dalle 16.30 alle 17.30, il laboratorio di lettura per bambini di DialogArti. Nella stessa giornata, alle ore 16, è in programma al Convento di San Francesco il Concerto di Natale della Corale Bellini e dalle 18 alle 22 ci sarà spazio per la musica con il DJ set natalizio house e tech house di Freequency, ancora in Piazza Arnolfo.

Concerti, teatro, letture e festa nei quartieri. Martedì 15 dicembre alle ore 21 la Chiesa di Sant’Agostino ospiterà il Concerto degli Auguri di Natale. Sabato 19 dicembre la giornata si aprirà alle ore 10.30 presso la Biblioteca comunale ‘Marcello Braccagni’ con ‘Pagine d’Autunno’ e le letture ad alta voce per bambini ‘SempreFiabe’. Alle 16 il Teatro del Popolo accoglierà bambini e famiglie con “Pinocchio – Vita e imprese di un burattino”, appuntamento di Teatro a Merenda. Nel pomeriggio saranno aperti anche la Casa di Babbo Natale, dalle 16 alle 19, e il laboratorio “Origami a Natale” alla Galleria Sensi Arte, dalle 16 alle 17.30. Domenica 20 dicembre, dalle 11 alle 19, la festa si sposterà anche a Gracciano, con il Natale organizzato dai Quartieri. In piazza Arnolfo torneranno la Casa di Babbo Natale, dalle 16 alle 19, e le letture di DialogArti, dalle 16.30 alle 17.30. Mercoledì 23 dicembre, alle ore 21, spazio alla danza con “Lo schiaccianoci” che andrà in scena al Teatro del Popolo.

Tre giorni per salutare il nuovo anno. Dal 29 al 31 dicembre, ogni giorno dalle ore 18, Piazza Arnolfo ospiterà il “Capodanno della Valdelsa”, a cura di Jungle. Si parte martedì 29 dicembre con Johnson Righeira e Generazione 80, per proseguire mercoledì 30 dicembre con Millennium Bug 90/00 insieme a Radio Bruno. Giovedì 31 dicembre sarà la volta di “Aspettando la Mezzanotte” con David Togni, per accompagnare il pubblico verso il nuovo anno. Per la notte di San Silvestro sarà possibile scegliere anche il teatro: alle ore 22 al Teatro del Popolo andrà in scena ‘Sconcerto Rock con Gene Gnocchi’ uno spettacolo per aspettare il nuovo anno, che si concluderà con un brindisi di benvenuto al 2027.

La Befana in Colle Alta. A chiudere il programma sarà l’Epifania: mercoledì 6 gennaio si rinnova l’appuntamento con la Biciclettata della Befana organizzata dalla Pubblica Assistenza, che partirà alle ore 9.30 da Piazza Arnolfo e attraverserà la pista ciclabile fino a Poggibonsi. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 19, Piazza Duomo ospiterà attività per bambini e l’atteso appuntamento della Befana dei Pompieri, fissato alle 17.30.