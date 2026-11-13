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venerdì, 13 Novembre 2026
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COLLE DI VAL D'ELSA

Colle di Val d’Elsa, Premio Urbanistica 2026 al progetto “Per tutti, dappertutto”

Il sindaco Piero Pii ha ritirato a Firenze il riconoscimento per la strategia di rigenerazione a base culturale, nata dal percorso di Colle28
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La cultura come motore per trasformare la città, creare relazioni e raggiungere anche le persone e i territori più fragili. È questa la visione premiata ieri, giovedì 12 novembre, a Firenze, dove il sindaco di Colle di Val d’Elsa Piero Pii ha ritirato il Premio Urbanistica 2026 assegnato al progetto “Per tutti, dappertutto: una strategia di rigenerazione a base culturale per Colle Val d’Elsa”, vincitore nella categoria ‘Piani e programmi’. Il riconoscimento è stato consegnato all’Innovation Center della Fondazione CR Firenze durante la 23ª edizione di Urbanpromo – Progetti per il Paese, la rassegna nazionale dedicata alla rigenerazione urbana e alla pianificazione territoriale, promossa dall’Istituto Nazionale di Urbanistica e organizzata da URBIT.

Come è nato il progetto. Il percorso di candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028 è stato per Colle di Val d’Elsa l’occasione per esplorare il potenziale di sviluppo culturale del territorio, scommettendo sulla leva culturale per rigenerare spazi sottoutilizzati e renderli luoghi di incontro, creatività e socialità. Con il supporto tecnico di KCity e Ciclica, in continuità con il percorso avviato nel 2025 con il Piano di Sviluppo «Accogliere, connettere, rigenerare» — a cui hanno contribuito, tra gli altri, lo spin off dell’Università di Firenze Urban LIFE, che ha supportato la pubblica amministrazione durante la candidatura di Colle28, e Open Impact, Urbasofia, Codesign Toscana, Università di Firenze, Ananse Communication, Terre di Siena Lab — l’Amministrazione ha progettato una strategia di rigenerazione a base culturale dedicata ad attuare l’indirizzo «Colle fabbrica Cultura» tramite un processo partecipato, che ha portato a una visione strutturata e a un primo insieme di progetti pilota.

Le tre parole chiave del progetto. «Accogliere, Connettere, Rigenerare» sono le tre parole chiave che raccontano un disegno urbano complesso e armonico, in cui paesaggio, mobilità, servizi e cultura si intrecciano in un’unica visione di crescita. Gli interventi nascono da attente riqualificazioni di spazi sottoutilizzati, evitando il consumo di suolo e generando coesione spaziale, sociale e simbolica: un progetto integrato che coniuga concretezza attuativa e orientamento al futuro, restituendo a Colle la sua vocazione di città produttiva, educativa, paesaggistica e civile. Una rigenerazione che non si limita alla trasformazione fisica dei luoghi, ma tesse reti sociali, economiche e ambientali capaci di generare «capitali territoriali», risorse immateriali che attivano economie sostenibili e resilienza guidata dalla comunità.

Le due traiettorie di innovazione culturale. Colle è un contesto privilegiato per sperimentare la prospettiva dell’«Ibridazione», fondata su centri culturali intesi come luoghi di prossimità dove si sperimentano nuovi modi di fare cultura e welfare generativo. Due le traiettorie su cui la strategia scommette: il «turismo rigenerativo», che punta a generare nuovo valore e benessere sociale per chi vive la città, oltre il mero contenimento degli impatti; e il «welfare culturale», che interpreta la cultura come strumento di benessere, salute e inclusione sociale. È all’intersezione tra queste due traiettorie che Colle ha impostato la propria strategia di rigenerazione a base culturale.

I progetti per la rigenerazione a base culturale. Il territorio dispone già di una rete di spazi attivi: dalla Biblioteca Braccagni al Museo del Cristallo e al Teatro del Popolo, dalla Casa del Popolo al SONAR, hub creativo per i giovani, fino alle librerie indipendenti e ai presidi sociali come Caritas, il Centro antiviolenza D.I.V.E. e il Centro famiglie «Il Baobab». A guidare la rigenerazione sono quattro vocazioni culturali: Sistema Turistico Museale, Agorà della Cultura, Rete dei Diritti e Cultura Sostenibile, ciascuna associata a spazi e funzioni distinti. Le progettualità pilota individuate tramite il percorso partecipato toccano patrimonio culturale, infrastrutture urbane e sociali, mobilità dolce e servizi strategici, ponendo le basi per una rete integrata di spazi e funzioni.

“Colle Val d’Elsa ha scelto la cultura come leva per lo sviluppo del territorio e della comunità – ha spiegato il sindaco Piero Pii – in un percorso che nasce da lontano, dal Piano di Sviluppo del 2025 agli approfondimenti su Colle Alta, fino alla candidatura Colle28, e che ha intrecciato strumenti e soggetti diversi – tra cui K-CITY, Ciclica e lo spin off dell’Università di Firenze Urban LIFE. Il Manifesto per la rigenerazione a base culturale e i progetti pilota individuati rappresentano un primo, importante tassello di un disegno più ampio che l’Amministrazione si è impegnata a sviluppare: un patrimonio per il miglioramento della città e il benessere collettivo attraverso la cultura”.



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