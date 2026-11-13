Colle di Val d’Elsa a Zagabria per il progetto ZA4NED

Rafforzare il coinvolgimento dei giovani nella vita della città, riconoscendoli non soltanto come destinatari delle politiche pubbliche, ma come protagonisti delle scelte che li riguardano. È il tema al centro del quarto incontro internazionale del progetto europeo ZA4NED, al quale ha partecipato anche il Comune di Colle di Val d’Elsa. L’appuntamento si è svolto nei giorni scorsi a Zagabria, in Croazia e ha riunito rappresentanti di otto Paesi europei. L’incontro, intitolato “Youth vs. Institutions – Transforming Municipal Governance”, ha approfondito il rapporto tra nuove generazioni e istituzioni, le forme di partecipazione alla vita pubblica e il contributo delle organizzazioni giovanili alla definizione delle politiche locali.

Il meeting è stato organizzato dal Croatian Youth Network, rete che riunisce 76 organizzazioni attive nelle politiche giovanili. Associazioni, gruppi studenteschi, rappresentanti sindacali e collettivi hanno condiviso esperienze e proposte sui temi delle condizioni di vita e di lavoro, della trasparenza delle istituzioni, della partecipazione democratica e delle principali sfide internazionali. Dal confronto è emerso un messaggio chiaro: le politiche giovanili devono essere costruite non semplicemente per i giovani, ma con i giovani. La partecipazione non può quindi limitarsi alla consultazione, ma deve tradursi in occasioni concrete di dialogo, collaborazione e condivisione delle decisioni.

Per il Comune di Colle di Val d’Elsa, ZA4NED rappresenta un’opportunità per conoscere strumenti ed esperienze sviluppati in altre città europee e rafforzare il coinvolgimento delle nuove generazioni nella vita della comunità locale. Il progetto è finanziato dall’Unione europea attraverso il programma CERV – Citizens, Equality, Rights and Values e promuove il dialogo tra cittadini e istituzioni, la partecipazione democratica e una governance locale più aperta e inclusiva.