A Colle di Val d’Elsa arriva il White Meeting

La nascita di un bambino non riguarda soltanto una famiglia: coinvolge una comunità intera, chiamata ad accompagnare, sostenere e non lasciare soli i genitori durante la gravidanza e nei mesi successivi al parto. Da questa consapevolezza nasce la seconda edizione di White Meeting, in programma sabato 14 novembre alle ore 16.30, al Museo San Pietro di Colle di Val d’Elsa. L’incontro, promosso nell’ambito del progetto “Colle Città per l’Infanzia”, avrà come filo conduttore il proverbio africano “Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio” e offrirà uno spazio pubblico di confronto sul percorso nascita, sull’assistenza alle madri e alle famiglie e sulla responsabilità condivisa di professionisti, istituzioni e cittadini.

In una fase particolarmente delicata per i punti nascita, l’iniziativa vuole riportare al centro l’importanza di una rete territoriale capace di accompagnare le famiglie prima e dopo la nascita. Gravidanza e post parto saranno affrontati non soltanto dal punto di vista sanitario, ma anche nelle loro dimensioni sociali, educative e relazionali, mettendo in dialogo competenze ed esperienze differenti.

“Con “Colle Città per l’Infanzia” vogliamo affermare un principio semplice ma fondamentale – sottolinea Monica Sottili assessore alle pari opportunità – una città attenta ai bambini deve esserlo fin dall’inizio della vita, sostenendo le madri, i genitori e le famiglie. Il White Meeting rappresenta un’occasione importante per ascoltare i professionisti, confrontarci sui bisogni del territorio e rafforzare una rete di comunità nella quale nessuno debba sentirsi solo davanti alle responsabilità e alle difficoltà legate alla nascita e alla crescita di un figlio”.

Il programma. Ad aprire il pomeriggio saranno i saluti istituzionali del sindaco di Colle di Val d’Elsa Piero Pii e del presidente della Fondazione Formiche, Francesco Minotti. Seguirà una tavola rotonda condotta dalla giornalista Barbara Amoroso Donatti, alla quale prenderanno parte rappresentanti del mondo sanitario, educativo e associativo. Interverranno il professor Salvatore Grosso, direttore della Clinica pediatrica di Siena e della Scuola di specializzazione in Pediatria; il professor Gabriele Centini, primario di Ginecologia e Ostetricia dell’Alta Val d’Elsa; la dottoressa Chiara Voltolini, responsabile delle Attività consultoriali del Distretto Alta Val d’Elsa; la dottoressa Chiara Nencioni, responsabile ostetrica del Percorso nascita Alta Val d’Elsa; Elena Bellini, presidente del gruppo di mamme peer “Non solo latte”; la dottoressa Valeria Renga, antropologa ed educatrice sessuo-affettiva, e il dottor Andrea Parri, pediatra referente del progetto “Colle Città per l’Infanzia”.

A concludere l’incontro sarà la premiazione del concorso per il miglior lavoro scientifico dedicato al tema dell’allattamento, riconoscendo il valore della ricerca e della diffusione di conoscenze capaci di migliorare concretamente il benessere delle madri e dei bambini.