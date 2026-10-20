Colle di Val d’Elsa, nuova biblioteca: approvata la variazione di bilancio

Il Consiglio comunale di Colle di Val d’Elsa ha approvato la variazione di bilancio che finanzia il progetto della nuova biblioteca comunale, segnando un passaggio fondamentale nel percorso verso la realizzazione dell’Agorà della Cultura, che sorgerà nell’immobile di via Oberdan.

Si tratta di un atto concreto che dà seguito alla scelta strategica dell’Amministrazione comunale di investire nella cultura come infrastruttura pubblica essenziale, capace di generare opportunità, favorire l’inclusione e contribuire alla crescita della comunità.

Dopo l’acquisizione dell’immobile, perfezionata nel dicembre 2025, e la presentazione pubblica del progetto di fattibilità tecnico-economica dello scorso 8 settembre, l’approvazione della variazione di bilancio rappresenta un ulteriore avanzamento verso la realizzazione della nuova struttura. La futura biblioteca si svilupperà su una superficie di circa 2.400 metri quadrati e sarà molto più di un luogo destinato alla conservazione e alla consultazione dei libri. L’obiettivo è creare un vero centro culturale e sociale, aperto a tutte le generazioni, con spazi per lo studio, la lettura, la formazione, le attività culturali e l’incontro.

Il progetto nasce dalla volontà di ripensare il ruolo della biblioteca nella città contemporanea, superando il modello tradizionale per costruire un luogo dinamico, accessibile e multifunzionale. Uno spazio nel quale la cultura diventi uno strumento concreto di partecipazione, inclusione e benessere, in linea con la visione di welfare culturale promossa dall’Amministrazione comunale.

L’investimento rappresenta una precisa scelta di politica pubblica. Anche in una fase caratterizzata da risorse limitate e da crescenti esigenze di bilancio, l’Amministrazione ha scelto di destinare risorse a un progetto destinato a produrre benefici duraturi per la comunità.

L’approvazione della variazione assume quindi un significato che va oltre l’aspetto strettamente contabile: traduce una priorità politica in una programmazione finanziaria concreta, creando le condizioni per proseguire il percorso di realizzazione della nuova biblioteca.

Il progetto si inserisce inoltre in una strategia più ampia di valorizzazione del patrimonio pubblico, di rafforzamento dei servizi culturali e di riqualificazione degli spazi urbani. La nuova Agorà della Cultura sarà un punto di riferimento per studenti, famiglie, bambini, giovani e anziani, ma anche per associazioni e realtà culturali del territorio. Nel percorso che ha accompagnato la progettazione non sono mancati momenti di confronto e partecipazione, anche nell’ambito delle attività del progetto europeo Civic Heritage, ai quali si è aggiunta l’assemblea pubblica dell’8 settembre, durante la quale il progetto è stato presentato alla cittadinanza.

Con l’approvazione del finanziamento, l’Amministrazione comunale conferma la volontà di portare avanti l’intervento secondo il cronoprogramma previsto, con l’obiettivo di arrivare all’apertura della nuova biblioteca nel 2028.

La nuova biblioteca rappresenta un investimento sul futuro di Colle di Val d’Elsa: non soltanto un nuovo edificio pubblico, ma un luogo di conoscenza, relazioni e opportunità, nel quale la cultura possa diventare patrimonio condiviso e accessibile a tutta la comunità.