V.I.A., la Francigena diventa comunità: dai bambini alle esperienze dei territori

Una giornata dedicata alla costruzione di una Via Francigena capace di coinvolgere le nuove generazioni, generare opportunità per i territori e diventare uno strumento di accoglienza, inclusione e partecipazione. Sabato 17 ottobre V.I.A. – Vivere, Incontrare, Assaporare proseguirà a Colle di Val d’Elsa con due appuntamenti rivolti ai bambini, alle famiglie, agli amministratori, alle associazioni e alle comunità attive lungo il cammino.

La mattina sarà dedicata ai più piccoli. Dalle ore 9.30 alle 12.30, con ritrovo a Porta Nova, si terrà “Francigena Kids – Giocare la Via”, percorso ludico ed educativo rivolto ai bambini delle scuole primarie. Giochi, attività di gruppo, orientamento, curiosità storiche e piccole sfide accompagneranno i partecipanti alla scoperta della città e della Via Francigena. L’iniziativa vedrà la partecipazione dei ragazzi del progetto “Ask Me Colle” dell’Istituto San Giovanni Bosco che saranno giovani ambasciatori della città, condividendo con i bambini conoscenze, racconti e curiosità legate al territorio.

La giornata proseguirà dalle ore 16.30 nel Saloncino del Teatro del Popolo con “Storie in cammino – Esperienze e buone pratiche dalla Via Francigena”, forum dedicato ai progetti e alle esperienze che mostrano come il cammino possa generare nuove opportunità per le comunità attraverso educazione, innovazione, accoglienza e inclusione. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Colle di Val d’Elsa Piero Pii e di Alessio Spinelli, consigliere regionale della Toscana e vicepresidente vicario dell’Associazione Europea delle Vie Francigene, il confronto partirà dal “modello Colle”. Saranno presentati “Scuola sulla Via”, con il docente Giorgio Sacchi; “Ask Me Colle”, con la docente Alice Villa; “Colle Explorer”, con Guido Ferilli, docente dell’Università IULM; “Colle Express”, con Benedetta Perissi, e “Colle accoglie i pellegrini”, il progetto illustrato dall’assessore al Turismo e al Commercio Carlotta Lettieri che punta a trasformare l’accoglienza individuale in una rete diffusa capace di coinvolgere l’intera città.

La seconda sessione, “Comuni che innovano la Via”, metterà a confronto tre territori che hanno sviluppato esperienze concrete di valorizzazione della Francigena. Interverranno Deborah Gobbi, vicesindaco di Proceno; Ilaria Conti, assessore al Turismo di Sutri, e Alessio Minicozzi, assessore alle politiche turistico-culturali, giovanili e alla partecipazione del Comune di Altopascio. Spazio quindi all’accessibilità con la sessione “Una Via per tutti – Il cammino senza barriere”. Luca Paiardi e Danilo Ragona dell’associazione B-Free e Luca Bruschi, direttore dell’Associazione Europea delle Vie Francigene, presenteranno le esperienze di “Via Francigena For All” e “Hike for all”, dedicate al diritto di vivere il cammino senza ostacoli e barriere.

A chiudere il forum sarà “Raccontare il viaggio – Storie, immagini, emozioni”, con l’intervento di Giovanni Guidelli, ideatore e direttore artistico del Francigena Film Festival, dedicato al modo in cui il viaggio e il cammino possono trasformarsi in racconto cinematografico.

La partecipazione a “Francigena Kids – Giocare la Via” è gratuita con prenotazione al seguente link: https://www.eventbrite.com/e/2000144331538?aff=oddtdtcreator