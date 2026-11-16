Colle di Val d’Elsa, “Francesco e il Sultano”: due incontri il 27 e 28 novembre

Rivivere oggi l’incontro tra il santo di Assisi e la tradizione islamica, per riflettere sulla possibilità di costruire un patto tra le religioni fondato sulla cura dell’umanità e del pianeta. È questo l’obiettivo degli incontri dal titolo “Colle terra d’incontro. Francesco e il Sultano”, in programma venerdì 27 e sabato 28 novembre nel Convento di San Francesco, in via San Francesco 4 a Colle di Val d’Elsa. L’evento, organizzato dalla comunità I Ricostruttori nella preghiera al Borgo, nasce con l’obiettivo di promuovere il dialogo tra le due religioni e interrogarsi sulla possibilità di una convivenza fondata sul confronto e sul rispetto reciproco, ripartendo dagli insegnamenti di San Francesco d’Assisi. Una riflessione che assume un significato particolare in una città che ospita una delle più grandi moschee della Toscana.

Gli incontri. Il primo appuntamento si terrà venerdì 27 novembre alle ore 18 con i saluti istituzionali di Sua Eminenza il cardinale Augusto Paolo Lojudice e dell’amministrazione comunale di Colle di Val d’Elsa. A seguire si terrà un dibattito moderato da Renato Rossi, coordinatore dell’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso dell’Arcidiocesi, al quale parteciperanno Nader Akkad, imam della Grande Moschea di Roma, e fra Roberto Pasolini, predicatore della Casa Pontificia in Vaticano. A introdurre l’incontro sarà padre Guidalberto Bormolini, dei Ricostruttori nella preghiera al Borgo.

Il programma proseguirà sabato 28 novembre alle ore 16 con il dibattito dal titolo “Il racconto di una vicenda che sa di meraviglia”, che vedrà protagonista Franco Cardini, storico e saggista.

Info e prenotazioni. Gli appuntamenti saranno a offerta libera. È gradita l’iscrizione inviando una richiesta all’indirizzo email [email protected].