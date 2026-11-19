Trenta voci dal vivo, gli atleti delle associazioni sportive valdelsane e un unico grande obiettivo: sostenere i pazienti oncologici e promuovere la cultura della prevenzione. Lunedì 23 novembre alle ore 21, il Teatro del Popolo di Colle di Val d’Elsa ospiterà la terza edizione di “Contro il cancro – Facciamo Squadra: 30 Voci per la Vita”. L’iniziativa è ideata e organizzata da Dream Fashion APS, con il patrocinio del Comune di Colle di Val d’Elsa, e unisce sport, musica e solidarietà in una serata dedicata alla salute e alla centralità della persona.

Protagoniste saranno le associazioni sportive della Val d’Elsa. Lo sport sarà raccontato non soltanto come occasione di aggregazione e condivisione, ma anche come strumento per promuovere corretti stili di vita e sensibilizzare sull’importanza della prevenzione oncologica, con un’attenzione particolare alle giovani generazioni. La conduzione della serata sarà affidata a Teo De Bonis e alla pluricampionessa italiana e atleta olimpica colligiana, Irene Siragusa. La principale novità dell’edizione 2026 sarà il nuovo format dello spettacolo: gli atleti del territorio sfileranno in passerella accompagnati dal concerto dal vivo di 30 voci dell’Accademia del Canto Moderno, guidate dalla direttrice artistica, Clara Cosci. Una contaminazione tra linguaggi diversi che porterà sul palco l’energia dello sport, la forza della musica e l’impegno delle associazioni, trasformando il Teatro del Popolo in un luogo di incontro e partecipazione collettiva.

La serata avrà anche una finalità concreta. I fondi e le offerte raccolti saranno interamente devoluti all’Ospedale di Campostaggia, con particolare attenzione al Progetto di Medicina Integrata in Oncologia, coordinato dalla dottoressa Annalia Giallombardo e dal dottor Franco Cracolici. Il progetto affianca alle terapie oncologiche convenzionali approcci complementari rivolti al benessere complessivo del paziente, all’interno di un percorso di cura che mette al centro la persona e la sua qualità di vita.