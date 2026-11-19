SARTEANO (Siena) – Dopo le segnalazioni di disturbi gastroenterici in diversi alunni delle scuole, arrivate agli uffici comunali nella mattinata di mercoledì 18 novembre, il Comune di Sarteano ha avviato gli accertamenti sulla mensa scolastica.

L’Amministrazione ha chiesto all’Azienda Usl Toscana Sud Est un intervento ispettivo immediato e il prelievo dei campioni testimone del pasto del 17 novembre. Al gestore del servizio sono stati richiesti la conservazione dei campioni, la documentazione HACCP e la sospensione cautelativa delle derrate residue dei lotti utilizzati. Raccolte anche informazioni, con i rappresentanti di classe, per l’eventuale indagine epidemiologica, mentre la scuola monitorerà nuove assenze per motivi di salute.

«È doveroso fare luce al più presto sulle cause, che si presume possano essere legate a un alimento servito in mensa, ma ne avremo piena contezza solo al termine dell’intervento ispettivo», ha dichiarato il sindaco Francesco Landi, che ha ringraziato i genitori per le segnalazioni tempestive e si è impegnato a tenere informate le famiglie sugli sviluppi.

Fabrizio Camastra